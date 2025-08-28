Greip í húna en var gripinn mígandi

Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst í dag tilkynning um að fólk væri að grípa í húna á bílum. Þegar lögregla kom á staðinn var einn þeirra að kasta af sér þvagi. Hann reyndist í annarlegu ástandi og var vistaður í fangaklefa þar til af honum rennur.
Þetta er á meðal þess sem kemur fram í dagbók Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu sem nær yfir tímabilið frá því klukkan fimm í morgun og fram til klukkan fimm síðdegis. Sjö manns eru nú vistaðir í fangageymslu og 43 mál eru skráð í kerfinu.
Í umdæmi lögreglustöðvar þrjú, sem sinnir verkefnum í Kópavogi og Breiðholti, var tilkynnt um innbrot í fjölda bíla sem lagðir voru við bifreiðaverkstæði. Málið er í rannsókn að sögn lögreglu.
Í umdæmi lögreglustöðvar fjögur sem sinnir verkefnum austast í borginni var tilkynnt um umferðarslys þar sem bíll hafnaði á vegriði. Óskað var eftir aðstoð dráttarbíls við að færa bílinn. Samkvæmt lögreglu er ekki vitað að svo stöddu um slys á fólki þar sem það fylgdi ekki tilkynningunni.