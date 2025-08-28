Karlmaður hefur verið ákærður fyrir nokkurn fjölda refsibrota. Þar á meðal eru kynferðisbrot, líkamsárásir og hótunarbrot. Það síðastnefnda er hann sagður hafa framið með því að setja umslag í póstkassa við heimili fjölskyldu sem innihélt byssukúlu og bréf sem á stóð „Næsta kemur ekki í umslagi“.
Í ákærunni, sem gefin var út í apríl, er maðurinn ákærður fyrir að hafa hótað manni aðfararnótt sunnudags í janúar árið 2023, með því að setja umslag merkt manninum í póstkassa við heimili hans og fjölskyldu en í umslaginu hafi verið 4,5 sentímetra löng byssukúla og bréf sem á stóð „Næsta kemur ekki í umslagi“. Hótunin hafi verið til þess fallin að vekja ótta hjá manninum um líf sitt, heilbrigði og velferð.
Því næst er maðurinn ákærður fyrir kynferðisbrot gagnvart konu, með því að hafa í janúar 2023 hótað henni að senda föður hennar kynferðislega mynd af henni og daginn eftir sent manninum sem hann hótaði sömu mynd af henni á Snapchat án hennar samþykkis.
Hann er einnig ákærður fyrir fíkniefnalagabrot, með því að hafa haft í vörslum sínum 8,23 grömm af kókaíni á þeim tíma sem hin brotin voru framin og hnúajárn þegar hann var handtekinn í september árið 2023.
Loks er maðurinn ákærður fyrir þrjár líkamsárásir gegn sömu konunni. Í fyrri hluta september hafi hann framið sérstaklega hættulega líkamsárás gegn henni með því að hafa ýtt henni á rúm, sest klofvega yfir hana og haldið þannig höndum hennar niðri, slegið hana, rifið í hár hennar og tekið hana kverkataki, með þeim afleiðingum að hún missti meðvitund um stund og hlaut mar utan á hálsi beggja megin.
Í síðari hluta apríl sama árs hafi hann slegið hana einu höggi í vinstra gagnaugað með þeim afleiðingum að hún ældi og hlaut mar yfir vinstra auga.
Loks hafi hann í maí eða júní sama ár í bifreið slegið hana nokkrum sinnum í andlitið með hnífskafti með þeim afleiðingum að það blæddi úr nefi hennar.
Ákæruvaldið krefst þess að maðurinn verði dæmdur til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar. Fyrir hönd kvennanna tveggja er þess krafist að maðurinn greiði þeim miskabætur upp á níu milljónir króna samanlagt.