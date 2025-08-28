Liðin 36 sem spila í Meistaradeild Evrópu í fótbolta í vetur fá í dag að vita hvaða átta liðum þau mæta í þessari sterkustu félagsliðakeppni heims. Drátturinn er í beinni útsendingu á Vísi.
Líkt og á síðasta ári verður liðunum ekki skipt upp í riðla heldur spila þau öll í einni 36 liða deild. Þau fá átta leiki hvert, fjóra heimaleiki og fjóra útileiki, og mæta tveimur liðum úr hverjum styrkleikaflokkanna fjögurra.
Beina útsendingu frá drættinum má sjá hér að neðan en útsendingin hefst klukkan 16.
Styrkleikaflokkana fyrir dráttinn má sjá hér að neðan. Liðin mæta hvert um sig tveimur liðum úr hverjum flokki.
Flokkur 1: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern München, Liverpool, Inter Milan, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona
Flokkur 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge
Flokkur 3: Tottenham Hotspur, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting CP, Olympiacos, Slavia Prague, Bodø/Glimt, Marseille
Flokkur 4: Copenhagen, Monaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Qarabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat Almaty