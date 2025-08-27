Davíð Snær lagði upp mark í bikarsigri

Davíð Snær Jóhannsson og félagar í Aalesund eru komnir áfram í þriðju umferð norska bikarsins eftir útisigur í kvöld.
Aalesund, sem er spilar í norsku b-deildinni, vann 2-1 sigur á C-deildarliði Stjördals Blink.
Davíð Snær var í byrjunarliðinu og lagði upp fyrsta marki liðsins fyrir Jakob Nyland Örsahl á 42. mínútu.
Karl Martin Rolstad jafnaði metin fyrir Stjördals Blink eftir fimm mínútna leik í seinni hálfleik.
Frederik Heiselberg kom Aalesund aftur yfir á 68. mínútu og það reyndist vera sigurmarkið.