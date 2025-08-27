Kaupa glæsihús frænku Patriks

Tónlistarmaðurinn Patrik Snær Atlason, betur þekktur sem Prettyboitjokkó, og kærasta hans, Friðþóra Sigurjónsdóttir pílateskennari, hafa fest kaup á 236 fermetra einbýlishúsi í Áslandshverfi í Hafnarfirði. Parið keypti húsið af móðursystur Patriks, Rut Helgadóttur og eiginmanni hennar Jóhanni Ögra Elvarssyni.
Húsið fór ekki á formlega sölu en þegar það var auglýst í fyrra var ásett verð 199 milljónir króna. Parið keypti húsið undir því verði samkvæmt heimildum Lífsins.
Friðþóra og Patrik settu nýverið íbúð sína við Svöluás í sama hverfi á sölu og eru nú í óða önn að undirbúa flutningana en þau fá húsið afhent í næstu viku.
Húsið var byggt árið 2002 og er á tveimur hæðum með góðri lofthæð og einstöku útsýni. Auk þess er 43 fermetra bílskúr. Umhverfis húsið er skjólsæll og stór gróinn garður.
Eldhús, borðstofa og stofa eru samliggjandi á efri hæðinni sem er opin og björt með gólfsíðum gluggum. Þaðan er útgengt á rúmgóðar svalir sem snúa í suðvestur. Eldhúsið er prýtt dökkri eikarinnréttingu sem nær upp í loft og stórri eldhúseyju með gráum stein á borðum og góðu vinnuplássi. Á gólfum eru dökkar flísar.
Í húsinu eru samtals fjögur svefnherbergi og tvö baðherbergi.