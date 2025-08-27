Frakkar skila höfuðkúpu konungsins Toera Hólmfríður Gísladóttir skrifar 27. ágúst 2025 09:36 Höfuðkúpurnar þrjár voru afhentar við athöfn í menningarmálaráðuneytinu í París. Skjáskot Stjórnvöld í Frakklandi hafa skilað hauskúpu konungsins Toera til Madagaskar. Toera var myrtur og afhöfðaður af frönskum hermönnum árið 1897. Herinn var sendur til að taka yfir Menabé konungdæmi Sakalava þjóðarinnar í vesturhluta Madagaskar og slátraði hersveitum konungsins. Höfuð konungsins var í framhaldinu sent til Parísar og varðveitt í geymslum Náttúruminjasafnsins. Afkomendur Toera og stjórnvöld á Madagaskar hafa barist fyrir endurheimt höfuðkúpunnar en það vekur nokkra athygli að niðurstöður erfðarannsókna hafa verið óljósar og þannig ekki 100 prósent öryggt að um sé að ræða höfuðkúpu konungsins. Það var hins vegar látið duga að Sakalava-andamiðill staðfesti að höfuðkúpan væri Toera. Höfuðkúpa konungsins er hins vegar ekki sú eina sem hefur verið skilað, heldur voru tvær til viðbótar afhentar, sem talið er að hafi tilheyrt hirðmönnum Toera. AFP hefur eftir Rachidu Dadi, menningarmálaráðherra Frakklands, að Náttúruminjasafnið hafi augljóslega komist yfir höfuðkúpurnar eftir valdbeitingu nýlendustjórnarinnar og án tillits til mannlegrar reisnar. Þá er haft eftir Volamiranty Donna Mara, menningarmálaráðherra Madagaskar, að varðveisla höfuðkúpanna í Frakklandi hafi verð „opið sár í hjarta eyjunnar“ í meira en öld. Frakkar hafa sett ný lög sem auðvelda ríkjum að endurheimta menningarminjar í vörslu Frakka. Talið er að í geymslum Náttúruminjasafnsins í París sé að finna yfir 20.000 líkamsleifar einstaklinga hvaðanæva að úr heiminum, sem voru fluttar til Frakklands „í vísindaskyni“. Frakkland Madagaskar Fornminjar Mest lesið Ekki séð neitt þessu líkt á sínum fjörutíu ára ferli Innlent Er við góða líkamlega heilsu en heilinn að „bregðast honum“ Erlent Kynna drög að nýrri stefnu í heilbrigðismálum Innlent Málafjöldi tvöfaldast milli ára: „Hálfur milljarður farinn nú þegar“ Innlent Málverk stolið af nasistum fannst í argentínskri fasteignaauglýsingu Erlent Kallar bandarískan erindreka á teppið vegna Grænlandsmála Erlent Minntust þess ekki að hafa brennt tösku fyrir Stefán Blackburn Innlent 50 prósenta tollar á indverskar vörur taka gildi í Bandaríkjunum Erlent Fundu steinaldarbyggð í Árósaflóa sem fór undir sjó eftir ísöld Erlent Lögfesta bann gegn símanotkun í skólum Erlent Fleiri fréttir Frakkar skila höfuðkúpu konungsins Toera Fundu steinaldarbyggð í Árósaflóa sem fór undir sjó eftir ísöld Lögfesta bann gegn símanotkun í skólum Kallar bandarískan erindreka á teppið vegna Grænlandsmála Er við góða líkamlega heilsu en heilinn að „bregðast honum“ 50 prósenta tollar á indverskar vörur taka gildi í Bandaríkjunum Málverk stolið af nasistum fannst í argentínskri fasteignaauglýsingu Gríðarstór sandstormur olli usla í Arizona Ungstirni ryður sér til rúms Árásir á olíuvinnslu í Rússlandi bíta Flúði þungvopnaður eftir að hafa myrt tvo lögregluþjóna Stefna búi Epsteins og vilja afmælisbókina Ástralir vísa sendiherra Íran úr landi og loka sendiráðinu í Tehran Trump gerir aðför að stjórn Seðlabankans Örlög Bayrou ráðast 8. september Vörpuðu sprengjum á sjúkrahús með 15 mínútna millibili Vilja nú senda El Salvador fangann til Úganda Habeck hættir á þingi Hótar að senda herinn til Baltimore El Mayo sagður ætla að játa sekt Tíunda skotið klikkaði Yfirmaður heraflans er á móti hernámi og vill semja Persónulegar og átakanlegar lýsingar í ævisögu Giuffre Þýska velferðarríkið standi ekki lengur undir sér Á sjöunda tug drepin í stórtækum árásum Ríkisstjóri Illinois sakar Trump um valdníðslu Lést við tökur á Emily in Paris „Forsetinn var aldrei óviðeigandi við neinn“ Fjöldi látinn eftir rútuslys í New York Gerðu húsleit á heimili fyrrverandi þjóðaröryggisráðgjafa Trump Sjá meira