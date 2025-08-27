Tollar Donald Trump Bandaríkjaforseta á vörur frá Indlandi hafa tekið gildi en þeir nema 50 prósentum. Upphaflega stóð til að þeir yrðu 25 prósent en þeir voru hækkaðir vegna kaupa Indverja á olíu og vopnum frá Rússlandi.
Bandaríkin og Indland hafa hingað til átt í afar góðum samskiptum og Bandaríkin verið stærsti viðskiptavinur Indlands. Þarlend stjórnvöld hafa nú brugðist við með því að blása til sóknar; heita skattalækkunum til að draga úr áhrifum tollanna og hvatt Indverja til að vera sjálfum sér nógir.
„Við eigum að verða sjálfum okkur nógir, ekki í örvæntingu, heldur með stolti,“ sagði forsætisráðherrann Narendra Modi í ávarpi í vikunni. Hann sagði „efnahagslega sjálfselsku“ hafa gripið um sig á heimsvísu en menn ættu ekki að sitja og vorkenna sjálfum sér heldur rísa og leyfa ekki öðrum að stjórna sér.
Tollar Trump eru taldir munu hafa veruleg áhrif á milljónir Indverja. Sérfræðingar segja boðaða einföldun á skattkerfi landsins hinsvegar munu draga úr högginu.
Hætt var við viðræður milli fulltrúa Bandaríkjanna og Indlands sem áttu að hefjast fyrr í vikunni.