Innlent

Hækkar frítekjumark vegna hækkunar ör­orku­líf­eyris

Árni Sæberg skrifar
Inga Sæland er félags- og húsnæðismálaráðherra.
Inga Sæland er félags- og húsnæðismálaráðherra. Vísir/Einar

Inga Sæland, félags- og húsnæðismálaráðherra, hefur undirritað reglugerð sem felur í sér að frítekjumörk húsnæðisbóta hækka frá og með 1. september næstkomandi. Hækkunin er gerð vegna breytinga á örorkulífeyriskerfinu sem taka gildi sama dag.

Þetta segir í tilkynningu á vef Stjórnarráðsins en upphaflega var tilkynnt um breytinguna á vef Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar í lok júní.

„Örorkulífeyrisgreiðslur munu almennt hækka þegar nýja kerfið tekur gildi. Til að koma í veg fyrir að lífeyrisþegar lendi í því að húsnæðisbætur þeirra skerðist vegna hækkunarinnar var nauðsynlegt að hækka frítekjumörk húsnæðisbótanna. Það hef ég nú gert og reglugerðin tekur gildi strax um mánaðarmótin,“ er haft eftir ráðherra í tilkynningunni.

Eftir breytingarnar verða frítekjumörk þess sem býr einn 5.977.276 krónur miðað við árstekjur. Fyrir breytinguna voru frítekjumörk 5.935.476 krónur.

Frítekjumörk fjölmennari heimila taki mið af svokölluðum stuðlum húsnæðisbóta sem séu eftirfarandi:

Fjöldi heimilismanna Frítekjumörk fyrir breytingar Frítekjumörk eftir breytingar
1 5.935.476 kr. 5.977.276 kr.
2 7.894.184 kr. 7.949.777 kr.
3 9.199.988 kr. 9.264.778 kr.
4 9.971.600 kr. 10.041.824 kr.
5 10.802.567 kr. 10.878.642 kr.
6 eða fleiri 11.633.533 kr. 11.715.461 kr.

Í töflunni hér að neðan sjáist frítekjumörkin miðað við árstekjur. Frítekjumörkin séu margfeldi af frítekjumarki þess sem býr einn og stuðlunum í töflunni hér að ofan:

Fjöldi heimilismanna

Frítekjumörk m.v. árstekjur

1

5.977.276kr.

2

7.949.777 kr.

3

9.264.778 kr.

4

10.041.824 kr.

5

10.878.642 kr.

6 eða fleiri

11.715.461 kr.


Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Flokkur fólksins Húsnæðismál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið