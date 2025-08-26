Dansinn dunaði á Menningarnótt Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 26. ágúst 2025 10:02 Það var sannkallað götudanspartý á Laugaveginum á Menningarnótt. Það var líf og fjör á Laugaveginum þegar fatahönnuðurinn Hildur Yeoman bauð í alvöru götudanspartý fyrir utan verslun sína á Menningarnótt um liðna helgi. Plötusnúðurinn Dóra Júlía hélt uppi stuðinu á meðan gestir og gangandi dönsuðu og tóku virkan þátt í gleðinni. Hildur Yeoman hefur unnið mikið með dönsurum í gegnum tíðina og hefur tónlist alltaf skipað stóran sess hjá merkinu. Að þessu sinni fékk hún til liðs við sig marga af færustu dönsurum landsins, meðal annars úr Íslenska dansflokknum. Í fréttatilkynningu frá Hildi Yeoman segir: „Við leggjum mikla áheyrslu á að klæða mismunandi líkamstýpur og elskum að klæða konur af öllum stærðum og gerðum. Við höfum meðal annars klætt stjörnur eins og Laufey Lin, Björk, Taylor Swift, Jorja Smith, Ashley Graham, Venus Williams og fleiri.“ Stemningin var í hæstu hæðum og létu hátíðargestir nokkra rigningardropa ekki á sig fá eins og meðfylgjandi myndirnar sýna. Saga Sig í góðum félagsskap.Ljósmynd/Eygló Gísla Ljósmynd/Eygló Gísla Kristján Árni, Bára og Dóra Júlía.Ljósmynd/Eygló Gísla Yeoman skvísur!Ljósmynd/Eygló Gísla Allir dansa kónga!Ljósmynd/Eygló Gísla Inga María og Marinó dansarar.Ljósmynd/Eygló Gísla Danshópurinn ásamt Hildi Yeoman og börnum. Hátíðargestir horfðu aðdáunaraugum á dansarana.Ljósmynd/Eygló Gísla Þessar voru ánægðar með þetta!Ljósmynd/Eygló Gísla Ljósmynd/Eygló Gísla Torfi Tómasson poppstjarna og dansari.Ljósmynd/Eygló Gísla Ljósmynd/Eygló Gísla Ljósmynd/Eygló Gísla Erla dansari.Ljósmynd/Eygló Gísla Flottar skvísur fylgdust með.Ljósmynd/Eygló Gísla Gleði í loftinu.Ljósmynd/Eygló Gísla Ljósmynd/Eygló Gísla Hildur Yeoman ásamt Söru Sigríði og Rannveigu.Ljósmynd/Eygló Gísla Mæðgurnar Guðlaug og Hildur.Ljósmynd/Eygló Gísla Katla Njáls og Birta.Ljósmynd/Eygló Gísla Mari Laperashvili ásamt dóttur sinni.Ljósmynd/Eygló Gísla Íris Dögg ljósmyndari ásamt börnum.Ljósmynd/Eygló Gísla Ásdís og Sigurður.Ljósmynd/Eygló Gísla Alexander Kirchner og Karen Grétarsdóttr.Ljósmynd/Eygló Gísla Sætar skvísur.Ljósmynd/Eygló Gísla Samkvæmislífið Menningarnótt Reykjavík Dans Mest lesið „Blessaður, þú ert með heilaæxli“ Lífið Stiklusúpa: Eins gott að þið spöruðuð frídaga inn í haustið Leikjavísir Will Smith sakaður um að falsa áhorfendur með gervigreind Lífið Lil Nas X laus gegn tryggingu Lífið Ein glæsilegasta leikkona landsins selur slotið Lífið Þetta eru keppendur Ungfrú Ísland Teen 2025 Lífið Woody Allen segist enginn aðdáandi Pútíns Lífið Dansinn dunaði á Menningarnótt Lífið Skúli hannaði hof fyrir Grímu Lífið Hegðun Benedikts kom upp um bónorðið Lífið Fleiri fréttir Dansinn dunaði á Menningarnótt Will Smith sakaður um að falsa áhorfendur með gervigreind Lil Nas X laus gegn tryggingu „Blessaður, þú ert með heilaæxli“ Woody Allen segist enginn aðdáandi Pútíns Ein glæsilegasta leikkona landsins selur slotið Lil Nas X ákærður fyrir brot á alríkislögum Ljúffengir hafraklattar með kaffinu Þetta eru keppendur Ungfrú Ísland Teen 2025 Hegðun Benedikts kom upp um bónorðið „Hjálpar okkur í að nýta þjónustu sem er ekki til á Íslandi í dag en ætti að vera til“ Fagurkeri selur miðbæjarperlu „Ég trúði því aldrei að ég yrði þessi gaur“ Sonur Rögnu og Árna kominn með nafn Stjörnulífið: Maraþon, brúðkaup og gellugallinn Myndaveisla: Vestri fékk konunglegar móttökur á Ísafirði Kom með blóðugar tær í mark eftir heilt maraþon berfættur Tóku hlé í miðju hlaupi til að halda tónleika Skúli hannaði hof fyrir Grímu Fann nýjan tilgang í kjölfar lömunar í kraftlyftingum Eyðir afmælisdegi dótturinnar í fasteignadeilur Eini dagurinn sem hægt er að fara upp í Gróttuvita Krakkatía vikunnar: Menning, bangsar og líffæri Veggjadans á Hörpu og snyrtivörur úr sælgæti Miklar tilfinningar og mikil stemning í Reykjavíkurmaraþoninu Serena Williams opnar sig um notkun þyngdarstjórnunarlyfja 99 ára gömul tombóla á Borg í Grímsnesi og engin núll Fréttatía vikunnar: Svíþjóð, sektir og vextir Bjargaði lífi systur sinnar ellefu ára gömul Níu ástæður fyrir því að stunda morgunkynlíf Sjá meira