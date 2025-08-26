Lífið

Dansinn dunaði á Menningar­nótt

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Það var sannkallað götudanspartý á Laugaveginum á Menningarnótt.
Það var sannkallað götudanspartý á Laugaveginum á Menningarnótt.

Það var líf og fjör á Laugaveginum þegar fatahönnuðurinn Hildur Yeoman bauð í alvöru götudanspartý fyrir utan verslun sína á Menningarnótt um liðna helgi. Plötusnúðurinn Dóra Júlía hélt uppi stuðinu á meðan gestir og gangandi dönsuðu og tóku virkan þátt í gleðinni.

Hildur Yeoman hefur unnið mikið með dönsurum í gegnum tíðina og hefur tónlist alltaf skipað stóran sess hjá merkinu. Að þessu sinni fékk hún til liðs við sig marga af færustu dönsurum landsins, meðal annars úr Íslenska dansflokknum.

Í fréttatilkynningu frá Hildi Yeoman segir: „Við leggjum mikla áheyrslu á að klæða mismunandi líkamstýpur og elskum að klæða konur af öllum stærðum og gerðum. Við höfum meðal annars klætt stjörnur eins og Laufey Lin, Björk, Taylor Swift, Jorja Smith, Ashley Graham, Venus Williams og fleiri.“

Stemningin var í hæstu hæðum og létu hátíðargestir nokkra rigningardropa ekki á sig fá eins og meðfylgjandi myndirnar sýna.

Saga Sig í góðum félagsskap.Ljósmynd/Eygló Gísla
Ljósmynd/Eygló Gísla
Kristján Árni, Bára og Dóra Júlía.Ljósmynd/Eygló Gísla
Yeoman skvísur!Ljósmynd/Eygló Gísla
Allir dansa kónga!Ljósmynd/Eygló Gísla
Inga María og Marinó dansarar.Ljósmynd/Eygló Gísla
Danshópurinn ásamt Hildi Yeoman og börnum.
Hátíðargestir horfðu aðdáunaraugum á dansarana.Ljósmynd/Eygló Gísla
Þessar voru ánægðar með þetta!Ljósmynd/Eygló Gísla
Ljósmynd/Eygló Gísla
Torfi Tómasson poppstjarna og dansari.Ljósmynd/Eygló Gísla
Ljósmynd/Eygló Gísla
Ljósmynd/Eygló Gísla
Erla dansari.Ljósmynd/Eygló Gísla
Flottar skvísur fylgdust með.Ljósmynd/Eygló Gísla
Gleði í loftinu.Ljósmynd/Eygló Gísla
Ljósmynd/Eygló Gísla
Hildur Yeoman ásamt Söru Sigríði og Rannveigu.Ljósmynd/Eygló Gísla
Mæðgurnar Guðlaug og Hildur.Ljósmynd/Eygló Gísla
Katla Njáls og Birta.Ljósmynd/Eygló Gísla
Mari Laperashvili ásamt dóttur sinni.Ljósmynd/Eygló Gísla
Íris Dögg ljósmyndari ásamt börnum.Ljósmynd/Eygló Gísla
Ásdís og Sigurður.Ljósmynd/Eygló Gísla
Alexander Kirchner og Karen Grétarsdóttr.Ljósmynd/Eygló Gísla
Sætar skvísur.Ljósmynd/Eygló Gísla
Samkvæmislífið Menningarnótt Reykjavík Dans


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.