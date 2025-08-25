Foreldrum Bellinghams bannað að koma í klefann hjá Dortmund Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 25. ágúst 2025 13:32 Foreldrar Bellingham-bræðranna. getty/Stefan Matzke Búið er að banna foreldrum leikmanna Borussia Dortmund að koma inn í búningsklefa liðsins eftir að ósáttir foreldrar Jobes Bellingham reyndu að ræða við forráðamenn liðsins eftir leikinn gegn St. Pauli á laugardaginn. Dortmud missti niður tveggja marka forskot gegn St. Pauli í 1. umferð þýsku úrvalsdeildarinnar í fyrradag og varð að sætta sig við 3-3 jafntefli. Bellingham var í byrjunarliði Dortmund en var tekinn af velli í hálfleik. Foreldrar hans, Mark og Denise, höfðu engan húmor fyrir því og eftir leikinn biðu þau eftir forráðamönnum Dortmund í leikmannagöngunum og vildu fá skýringar af hverju strákurinn var tekinn af velli. Mark talaði við íþróttastjórann Sebastian Kehl, ekki beint á rólegu nótunum, og óskaði svo eftir fundi með knattspyrnustjóranum Niko Kovac. Lars Ricken, framkvæmdastjóri Dortmund, vildi ekki gera mikið úr uppákomunni eftir leikinn gegn St. Pauli en sagði að framvegis yrði foreldrum leikmanna meinað að fara inn í klefa liðsins. Dortmund keypti Bellingham frá Sunderland fyrir 32 milljónir punda í sumar. Eldri bróðir hans, Jude, lék með Dortmund á árunum 2020-23 en var svo seldur til Real Madrid. Þýski boltinn Mest lesið Töpuðu 15-0 í síðasta leik og mættu ekki til leiks í gær Íslenski boltinn Fernandes ósáttur: „Dómarinn baðst ekki afsökunar“ Enski boltinn Botna lítið í Amorim: „Hann er ein taugahrúga“ Enski boltinn Fer í aðgerð á föstudag og frá í sex til átta mánuði Íslenski boltinn Fjármagnar tennisferilinn á OnlyFans Sport „Það urðu smá árekstrar en heilt yfir var þetta ótrúlega vel skipulagt“ Sport „Getur ekki látið 140 milljóna punda mann í varaliðið“ Enski boltinn Sjáðu Grealish fara á kostum og öll mörkin í gær Enski boltinn Tilfinningaþrungin stund þegar Magnús Máni kom í mark Sport Rooney feginn að Dowman tók ekki vítið Enski boltinn Fleiri fréttir Foreldrum Bellinghams bannað að koma í klefann hjá Dortmund „Óskar seldi mér bara hugmyndina sína“ „Getur ekki látið 140 milljóna punda mann í varaliðið“ Fer í aðgerð á föstudag og frá í sex til átta mánuði Isak utan vallar en þó í forgrunni Saka frá í mánuð og missir af Liverpool Botna lítið í Amorim: „Hann er ein taugahrúga“ Rooney feginn að Dowman tók ekki vítið Töpuðu 15-0 í síðasta leik og mættu ekki til leiks í gær Fernandes ósáttur: „Dómarinn baðst ekki afsökunar“ Sjáðu Grealish fara á kostum og öll mörkin í gær Fáni stuðningsmanna Palace til rannsóknar Mbappé afgreiddi Real Oviedo Albert lagði upp mark Fiorentina Uppgjörið: FH - ÍBV 1-1 | Alvöru dramatík í uppbótartíma Sjáðu mark Júlíusar í Svíþjóð Uppgjörið: KA - Fram 2-0 | Sanngjarn sigur heimamanna Daníel skoraði gegn Víkingsbönum Sætur sigur í fyrsta leik Ísaks í efstu deild Þýskalands Allt jafnt í Fulham og bæði lið bíða enn eftir fyrsta sigri María gaf tóninn í sigri eftir átta töp í röð Fullkomin byrjun Everton á nýja heimilinu Áfram í marki Man. Utd eftir mistökin Sjálfsmark skráð á Elías sem fagnaði sigri Kristján tekinn við liði í Portúgal Eins og kleina þegar hún upplifði martröð spyrilsins Onana með í dag en Man. Utd að landa markverði Sjáðu Brynjólf skora gegn meisturum PSV Kom inn á fyrir Dag, skoraði og kýldi mótherja Sjáðu markaveislu Arsenal og fullkomna byrjun Tottenham Sjá meira