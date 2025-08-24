Sjálfsmark skráð á Elías sem fagnaði sigri Sindri Sverrisson skrifar 24. ágúst 2025 14:16 Elías Rafn Ólafsson verður eflaust í landsliðshópnum sem valinn verður í þessari viku. Getty/Craig Foy Elías Rafn Ólafsson heldur áfram að verja mark Midtjylland en eftir þrjá leiki í röð án þess að hafa fengið á sig mark, þar af tvo í Evrópudeildinni, varð hann fyrir því óláni að skora sjálfsmark í dag. Elías og félagar fögnuðu 4-2 sigri gegn Silkeborg í dag en lentu samt 1-0 undir eftir hálftíma leik, þegar föst spyrna Julius Lorents Nielsen úr þröngri stöðu fór af Elíasi og inn. Midtjylland var þó fljótt að jafna metin og komið í 3-1 á 64. mínútu, og landaði sigri sem kom liðinu upp í 3. Sæti dönsku úrvalsdeildarinnar með 12 stig, stigi á eftir toppliði FCK. Mikael á sigurbraut í Svíþjóð Félagi Elíasar úr íslenska landsliðinu, Mikael Anderson, fagnaði einnig sigri í dag, í sænsku úrvalsdeildinni, þegar Djurgården vann 1-0 gegn Brommapojkarna. Mikael lék allan leikinn fyrir Djurgården sem hefur ekki tapað síðan 13. júlí og aldrei tapað með Mikael í byrjunarliðinu. Liðið er í 8. sæti af 16 liðum sænsku úrvalsdeildarinnar, með 31 stig eftir 21 leik, en Brommapojkarna eru sæti neðar með aðeins 23 stig. Jón Dagur í leit að fyrsta sigri Í Þýskalandi var Jón Dagur Þorsteinsson í byrjunarliði Herthu Berlín í þýsku B-deildinni og spilaði fram á 67. mínútu, í markalausu jafntefli við Darmstadt á útivelli. Hertha leitar því áfram að fyrsta sigri tímabilsins en liðið er með tvö stig eftir þrjár umferðir á meðan að Darmstadt er með sjö. Danski boltinn Sænski boltinn Þýski boltinn Mest lesið „Horft illum augum á þannig taktík í hlaupaheiminum“ Sport Yfirgaf æfingaferð Marseille í áfalli Fótbolti Tilfinningaþrungin stund þegar Magnús Máni kom í mark Sport Eins og kleina þegar hún upplifði martröð spyrilsins Fótbolti Onana með í dag en Man. Utd að landa markverði Enski boltinn Pólverjar bæta við sig Kana fyrir EM Körfubolti Sjáðu markaveislu Arsenal og fullkomna byrjun Tottenham Fótbolti Kom inn á fyrir Dag, skoraði og kýldi mótherja Fótbolti Vann hálft maraþon, fæddi barn og varð svo meistari í heilu maraþoni Sport Arnar og Bjarki unnu golfmót Golf Fleiri fréttir Sjálfsmark skráð á Elías sem fagnaði sigri Kristján tekinn við liði í Portúgal Eins og kleina þegar hún upplifði martröð spyrilsins Onana með í dag en Man. Utd að landa markverði Sjáðu Brynjólf skora gegn meisturum PSV Kom inn á fyrir Dag, skoraði og kýldi mótherja Sjáðu markaveislu Arsenal og fullkomna byrjun Tottenham Guðlaugur Victor til Danmerkur á ný Yfirgaf æfingaferð Marseille í áfalli Keflvíkingar létu mörkunum rigna gegn Völsungi Sjálfsmark í blálokin bjargaði Börsungum Þórsarar á toppinn Orðinn langþreyttur á glímunni við Útlendingastofnun Eze í treyju númer tíu og byrjar á stórleik við Liverpool Þrír leikir í enska: Draumabyrjun Outtara en gömlu félagarnir unnu líka Öruggur sigur Arsenal á nýliðunum Þróttur fær tvo tíma á toppnum og Fylkir úr fallsæti Ronaldo þarf enn að bíða eftir titli þrátt fyrir tímamótamark Hjörvar fékk treyju með kveðju frá De Gea í beinni Skelfileg mistök City og fullkomin byrjun Spurs Valgeir fékk að spila og lagði strax upp í fyrsta sigrinum Sjáðu „fólkið frá þessum stað“ fagna í alvöru gæsahúðarmyndbandi Aurier í bann vegna lifrarbólgu Myndaveisla frá sögulegri stund Vestra Sjáðu markaveisluna hjá Chelsea í Austur-Lundúnum „Greenwood fékk annað tækifæri en ekki sonur minn“ Potter niðurlútur: „Ekki margt jákvætt“ „Það er æfing á morgun“ „Flottasta mark sem ég hef skorað á ferlinum“ Patrick sleit hásin og verður frá út tímabilið Sjá meira