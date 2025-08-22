Sjáðu endurkomu Breiðabliks gegn Virtus og markið sem VAR dæmdi af Ágúst Orri Arnarson skrifar 22. ágúst 2025 11:31 Virtus tók óvænt forystuna úr vítaspyrnu en Tobias Thomsen átti síðan eftir að tryggja Breiðabliki sigur úr vítaspyrnu í seinni hálfleik. vísir / diego Breiðablik vann 2-1 endurkomusigur gegn Virtus frá San Marínó á Kópavogsvelli í gærkvöldi, í umspilsleik upp á sæti í Sambandsdeildinni. Mörkin og báða vítaspyrnudómana má sjá hér fyrir neðan. Klippa: Breiðablik - Virtus 2-1 Breiðablik var mun betri aðilinn allan tímann en Virtus tók forystuna gegn gangi leiksins með marki sem kom upp úr skyndisókn. Sóknarmaður Virtus slapp í gegn og Viktor Örn Margeirsson stjakaði við honum, vítaspyrna dæmd og skoruð en Viktor var mjög ósáttur. „Ég er að reyna að gera allt til að forðast snertingu en svo hendir hann sér niður og ég dett einhvern veginn fram fyrir hann. Ég held að ég snerti ekki á honum lappirnir, strýk aðeins á honum bakið en það er bara afþví hann er að henda sér niður“ sagði Viktor Örn um vítaspyrnudóminn. Valgeir allt í öllu og mark dæmt af Guðmundi Valgeir Valgeirsson jafnaði metin fyrir Breiðablik um korteri síðar og fiskaði síðan vítaspyrnu í seinni hálfleik, sem Tobias Thomsen skoraði úr og tryggði Breiðabliki 2-1 sigur. Guðmundur Magnússon hélt að hann hefði skorað þriðja mark Breiðabliks og sitt fyrsta fyrir félagið í uppbótartímanum en hann var dæmdur rangstæður af fremur vanþróuðu VAR herbergi. Breiðablik hefði hæglega getað unnið stærri sigur en fer til San Marínó einu marki yfir. Einvígið ræðst svo næsta fimmtudag og seinni leikurinn verður í beinni útsendingu á Sýn Sport. Sambandsdeild Evrópu Breiðablik Mest lesið Fluga hjálpaði kúlunni ofan í holuna Golf Fyrsti homminn í landsliði neyðist til að hætta Fótbolti Langri bið Sveindísar lauk með sætum sigri á meisturunum Fótbolti Fengu milljóna sekt eftir ólætin á Íslandi Fótbolti Grét í viku þegar Arsenal vildi hann ekki en sama félag borgar nú marga milljarða Enski boltinn Meiddist alvarlega hjá sjúkraþjálfaranum Fótbolti Brotnaði saman þegar hann bar liðsfélögum tíðindin Körfubolti Bjarki Gunnlaugs spáir því að Liverpool landi Isak eftir Newcastle leikinn Enski boltinn „Lukkudýrið“ í mál við félagið Körfubolti Segir slagsmálin í klefanum hafa verið ofbeldisfull og ofsafenginn Fótbolti Fleiri fréttir Sjáðu endurkomu Breiðabliks gegn Virtus og markið sem VAR dæmdi af „Erum við virkilega í fituprósentum 2025?“ „Spark í rassinn til að gíra okkur upp í þetta“ „Ég vil hundrað prósent sjá hann aftur í Newcastle-treyju“ Fyrsti homminn í landsliði neyðist til að hætta „Stór og merkilegur viðburður fyrir okkur“ Fengu milljóna sekt eftir ólætin á Íslandi Grét í viku þegar Arsenal vildi hann ekki en sama félag borgar nú marga milljarða Langri bið Sveindísar lauk með sætum sigri á meisturunum Meiddist alvarlega hjá sjúkraþjálfaranum Grófu sig undir girðingu og stálu milljónum frá félaginu Segir slagsmálin í klefanum hafa verið ofbeldisfull og ofsafenginn Bjarki Gunnlaugs spáir því að Liverpool landi Isak eftir Newcastle leikinn „Vilji, kraftur, ákveðni og hugarfar hjá mínum stelpum“ Arna Eiríksdóttir: „Við töpuðum tveimur stigum í dag“ „Djöfull er gaman að vinna loksins aftur“ Nú fengu Blikabanarnir stóran skell Logi og Albert skoruðu báðir í Evrópu í kvöld Uppgjörið: Breiðablik - Virtus 2-1 | Blikar bara einu marki yfir Uppgjör og vitöl: Stjarnan-FH 2-2 | FH að missa Blikana frá sér Uppgjör: Þór/KA-FHL 4-0 | Norðankonur í stuði á móti botnliðinu Varamaðurinn reddaði málunum fyrir Frey í blálokin Elías Rafn lokaði markinu og Midtjylland í frábærum málum Ný dýrasta knattspyrnukona heims Tottenham beinir sjónum sínum að besta unga leikmanninum Telur X-faktorinn Eze vera púslið sem Arsenal vantaði „Við erum ekki undir neinni pressu“ Horsens vill fá Guðlaug Victor „Hefur ekki tíma til að fara of langt niður“ Frimpong strax úr leik hjá Liverpool Sjá meira