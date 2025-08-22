Varberg var í fínum málum í toppbaráttu sænsku b-deildarinnar þegar markahæsti leikmaður liðsins fór til sjúkraþjálfara með skelfilegum afleiðingum. Síðan hefur allt gengið á afturfótunum.
Leikmenn fara vanalega til sjúkraþjálfara til að fá bót meina sinna en það endaði ekki þannig hjá hinum 22 ára gamla Oliver Alfonsi.
Varberg hafði komið mörgum á óvart í sumar og var taplaust í fyrstu sjö leikjum sínum. Alfonsi fór líka á kostum og var kominn með sjö mörk í fyrstu níu leikjunum.
Alfonsi fann þá til óþæginda í öðru hnénu, sama hné og hann hafði áður slitið krossband í árið 2023. Myndataka sýndi að krossbandið var ekki slitið en niðurstaðan var að hann yrði frá í fjórar til sex vikur.
„Ég átti að fara í fjögurra til sex vikna endurhæfingu. Ég fór til sjúkraþjálfara og þar slitnaði krossbandið,“ sagði Oliver Alfonsi við Aftonbladet.
Hann var að hoppa með lóð, fá einum fæti yfir á annan. Þá gaf krossbandið sig.
Aðrir sjúkraþjálfarar hafa komið fram og gagnrýnt þessa æfingu. Segja hana hafa ekki viðeigandi hjá manni að ná sér að slíkum meiðslum.
„Hinir sjúkraþjálfararnir segja að þú eigir að byggja þig rólega upp og taka lítil skref áfram. Vera alltaf að gera próf á stöðu hnésins. Þú átt aldrei að gera hnéð reitt eða láta það gera of mikið. Þú átt að gera þetta hægt og rólega. Nú er þetta staðan og það er lítið hægt að gera í því núna,“ sagði Alfonsi.
Alfonsi hefur ekki talað við sjúkraþjálfarann síðan. „Pabbi minn (fótboltaþjálfarinn Joakim Persson) sendi honum örugglega smá skilaboð. Það er ekkert hægt að gera í þessu núna. Það sem gerðist gerðist. Auðvitað getur þú verið reiður en það skilar engu. Krossbandið yrði samt sem áður slitið,“ sagði Alfonsi.
Alfonsi var vanalega með annan sjúkraþjálfara en hún var í leyfi þegar hann mætti í þennan afdrifaríka tíma.
„Ég var með hana í tólf mánuði í endurhæfingunni eftir fyrra krossbandsslitið. Hún er frábær og ég verð hjá henni hér eftir,“ sagði Alfonsi. Hann bíður nú eftir aðgerð og ætlar að koma til baka sterkari.