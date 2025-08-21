Grófu sig undir girðingu og stálu milljónum frá félaginu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 21. ágúst 2025 23:01 Leikmenn NEC Nijmegen fagna marki. Þeir áttu að spila í sérstökum afmælisbúingum sem áttu síðan að fara í sölu en stórum hluta búninganna var stolið. EPA/Vincent Jannink Hollenska úrvalsdeildarfélagið NEC Nijmegen var fórnarlamb bíræfna þjófa í vikunni en brotist var inn í höfuðstöðvar félagsins. NEC Nijmegen segir frá því á heimasíðu sinni að þjófarnir hafi haft á burt vörur fyrir fimmtán þúsund evrur eða meira en tvær milljónir íslenskra króna. Meðal þess sem var stolið voru sérstakir æfmælisbúningar sem átti að selja í takmörkuðu upplagi. NEC Nijmegen heldur í ár upp á 125 ára afmæli félagsins. Framkvæmdastjórinn Wilco van Schaik segir frá því að þjófarnir hafi komist inn á svæðið með því að grafa sig undir girðingu. Eftir þennan stórþjófnað eru aðeins nokkur hundruð afmælistreyjur eftir en vinsælustu stærðirnar. L, XL og XXL, voru einmitt þær stærðir sem þjófarnir sóttu mest í. „Afmælistreyjurnar eru mikils virði og þetta eru mikil vonbrigði ekki síst fyrir starfsfólkið sem lagði svo mikið á sig við framleiðslu þeirra. Þetta er mikið áfall fyrir þau,“ sagði Wilco van Schaik við Algemeen Dagblad. Þjófnaðurinn náðist á myndband og félagið er í nánu samstarfi við lögregluna til að reyna að hafa upp á þjófunum. Félagið biðlar einnig til félagsmanna og stuðningsmanna sinna um að hafa augun opin ef einhver býður þeim að kaupa treyju eða annan varning sem var stolið. Hannes Þór Halldórsson og Guðlaugur Victor Pálsson spiluðu báðir fyrir NEC Nijmegen á sínum tíma. Hollenski boltinn Mest lesið Magnús Eyjólfsson er látinn Sport Brotnaði saman þegar hann bar liðsfélögum tíðindin Körfubolti Uppgjörið: Breiðablik - Virtus 2-1 | Blikar bara einu marki yfir Fótbolti Wirtz strax kominn á hættusvæði Enski boltinn Af hverju tekur svona langan tíma að fá niðurstöður í kærurnar? Enski boltinn „Magnað að við séum enn að leita í vinskap hvors annars“ Handbolti Frimpong strax úr leik hjá Liverpool Enski boltinn Mynd af Jota það síðasta sem leikmenn Liverpool sjá Enski boltinn Féll fimm metra við að fagna marki Fótbolti Bjarki Gunnlaugs spáir því að Liverpool landi Isak eftir Newcastle leikinn Enski boltinn Fleiri fréttir Grófu sig undir girðingu og stálu milljónum frá félaginu Segir slagsmálin í klefanum hafa verið ofbeldisfull og ofsafenginn Bjarki Gunnlaugs spáir því að Liverpool landi Isak eftir Newcastle leikinn „Vilji, kraftur, ákveðni og hugarfar hjá mínum stelpum“ Arna Eiríksdóttir: „Við töpuðum tveimur stigum í dag“ „Djöfull er gaman að vinna loksins aftur“ Nú fengu Blikabanarnir stóran skell Logi og Albert skoruðu báðir í Evrópu í kvöld Uppgjörið: Breiðablik - Virtus 2-1 | Blikar bara einu marki yfir Uppgjör og vitöl: Stjarnan-FH 2-2 | FH að missa Blikana frá sér Uppgjör: Þór/KA-FHL 4-0 | Norðankonur í stuði á móti botnliðinu Varamaðurinn reddaði málunum fyrir Frey í blálokin Elías Rafn lokaði markinu og Midtjylland í frábærum málum Ný dýrasta knattspyrnukona heims Tottenham beinir sjónum sínum að besta unga leikmanninum Telur X-faktorinn Eze vera púslið sem Arsenal vantaði „Við erum ekki undir neinni pressu“ Horsens vill fá Guðlaug Victor „Hefur ekki tíma til að fara of langt niður“ Frimpong strax úr leik hjá Liverpool Leeds kaupir Okafor og liðin í ensku úrvalsdeildinni aldrei eytt meiru Fá góðar fréttir fyrir stærsta leik í sögu félagsins „Af hverju er Tómas Orri ekki að að spila í Breiðabliki?“ Leik hætt þegar áhorfendur köstuðu heimatilbúnum sprengjum „Ætla ekki að segja það í þessu viðtali“ Wirtz strax kominn á hættusvæði Martröð á fyrstu æfingu í Róm Ljóst hvenær Liverpool og Man. Utd mætast Af hverju tekur svona langan tíma að fá niðurstöður í kærurnar? Féll fimm metra við að fagna marki Sjá meira