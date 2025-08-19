Sá sem stýrir sakamálarannsókn ræður því hvort og þá hversu lengi gæsluvarðhaldsfangar sæta símabanni. Þetta segir fangelsismálastjóri, almennt um aðgang sakborninga að símum í fangelsum. Þá hafi lögregla heimild til að hlusta á samtölin sem fangar eiga í fangelsissíma þó það sé afar sjaldgæft að það sé gert.
Í kvöldfréttum Sýnar sögðum við frá því að kona, sem ákærð er fyrir að bana föður sínum og tilraun til að bana móður sinni, hringir nær daglega í móður sína úr gæsluvarðhaldi þrátt fyrir að móðirin sé bæði meintur brotaþoli og lykilvitni. Málið hefur í fjölmiðlum verið kennt við Súlunes í Garðabæ þar sem meint árás átti sér stað í apríl.
Þetta er ekki eina dæmið þar sem sakborningur slær á þráðinn til aðila máls innan veggja fangelsa en í ársbyrjun var greint frá því að árásarmaðurinn í stunguárásinni á Menningarnótt í fyrra hefði sett sig í samband við brotaþola, fyrrverandi kærustu, á meðan hann var í gæsluvarðhaldi.
Hvernig má það vera að sakborningur geti hringt í meintan brotaþola og lykilvitni í eigin máli nær daglega?
„Almennt þá get ég nú ekki tjáð mig um einstök mál en reglurnar eru þannig að fangi á rétt á símtölum við fólk utan fangelsis á þeim tímum dags sem reglur fangelsisins segja til um og það á jafnt við um einstaklinga sem afplána refsidóm og sæta gæsluvarðhaldi og svona almennt þá veitum við aðgang að síma í fangelsinu, þetta er þá fangelsislínusími sem viðkomandi getur þá notað. Það er sérstaklega heimilt að hlusta á símtöl við sérstakar aðstæður til að viðhalda góðri reglu og öryggi í fangelsi en það er fremur sjaldgæft að það sé gert,“ segir Birgir Jónasson fangelsismálastjóri.
Birgir bendir á að hvers kyns takmarkanir séu gjarnan settar fram vegna skilyrða gæsluvarðhalds strax í upphafi þegar lögregla fer fram á gæsluvarðhaldið en takmörkunum sé síðan aflétt eftir tiltekinn tíma.
„Sá sem stýrir rannsókn getur bannað og takmarkað notkun gæsluvarðhaldsfanga að notkun síma samkvæmt lögum um fullnustu refsinga og þá getur einnig rétthafi númers hann getur óskað eftir því að það sé ekki haft samband við það númer, það gerist öðru hverju.“
Kona sem er ákærð fyrir að bana föður sínum og tilraun til að bana móður sinni hringir nær daglega í móður sína úr gæsluvarðhaldi þrátt fyrir að hún sé bæði brotaþoli og lykilvitni. Konan er grunuð um að hafa beitt foreldra sína margvíslegu ofbeldi í lengri tíma.
Margrét Halla Hansdóttir Löf, 28 ára gömul kona sem hefur verið ákærð fyrir að verða föður sínum að bana og tilraun til að bana móður sinni í Garðabæ í apríl síðastliðnum hefur talað um að foreldrar sínir hafi hlotið áverka sína vegna þess að þau féllu til jarðar.
Kona sem ákærð er fyrir að verða föður sínum að bana og gera tilraun til að bana móður sinni er sökuð um að hafa mánuðina á undan beitt þau margsinnis ofbeldi. Talið er að árásin nóttina örlagaríku hafi staðið yfir í um tíu klukkustundir. Faðirinn hafði nokkrum dögum fyrr verið lagður inn á sjúkrahús. Sonur hins látna krefst þess að hálfsystir hans verði svipt erfðarétti.