Hákon skoraði í fyrsta leiknum í treyju númer tíu

Íslenski landsliðsmaðurinn Hákon Arnar Haraldsson byrjar tímabilið af krafti en hann skoraði eitt marka Lille í 3-3 jafntefli gegn Brest í frönsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag.
Hákon skipti á dögunum yfir í treyju númer tíu og hann kann greinilega vel við sig í henni því hann skoraði annað mark Lille í leiknum í dag. Skagamaðurinn stal þá boltanum af varnarmanni Brest, brunaði að marki heimamanna og skoraði.
26' I 0️⃣-2️⃣GOAL!! Hakon Haraldsson makes it 2-0! 🥶#SB29LOSC pic.twitter.com/aPPNRLHEbJ— LOSC (@LOSC_EN) August 17, 2025
Hann kom Lille þá í 0-2 en gamla brýnið Olivier Giroud hafði komið liðinu yfir á 11. mínútu.
Kamory Doumbia minnkaði muninn í 1-2 á 34. mínútu og jafnaði svo metin í upphafi seinni hálfleiks.
Ngalayel Mukau kom Lille aftur yfir á 66. mínútu en níu mínútum síðar jafnaði Julien Le Cardinal fyrir Brest og þar við sat. Lokatölur 3-3.
Hákon hefur nú skorað fjórtán mörk fyrir Lille í 77 leikjum.