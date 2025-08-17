Fótbolti

Sæ­var skoraði eftir undir­búnings Eggerts í útisigri

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Sævar Atli Magnússon hefur farið vel af stað með Brann.
Brann vann sinn annan útisigur í röð í norsku úrvalsdeildinni þegar liðið hafði betur gegn Tromsö, 1-2. Sævar Atli Magnússon skoraði jöfnunarmark Brann.

Strákarnir hans Freys Alexanderssonar eru í 3. sæti deildarinnar með 36 stig, sex stigum á eftir toppliði Bodö/Glimt.

Brann var undir í hálfleik en á 63. mínútu jafnaði Sævar Atli metin. Eggert Aron Guðmundsson lagði markið upp, mínútu eftir að hann kom inn á sem varamaður.

Þegar stundarfjórðungur var til leiksloka skoraði Denzel De Roeve sigurmark Brann, 1-2.

Sævar hefur skorað fimm mörk síðan hann kom til Brann frá Lyngby fyrir um mánuði.

Næsti leikur Brann er gegn AEK Larnaca í forkeppni Evrópudeildarinnar á fimmtudaginn kemur.

