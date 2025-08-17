Skjálfti af stærðinni 3,3 mældist á Djöflasandi í morgun og er þetta stærsti skjálfti sem mælst hefur síðan í nóvember 2007.
Alls hafa mælst um átta skjálftar í eldstöðinni undir Langjökli síðan í gær. Þessi skjálfti varð klukkan 8.30 í morgun. Hann átti upptök sín 7,5 kílómetrum norðvestur af Hveradölum.
„Síðan í gærkvöldi hafa komið nokkrir skjálftar,“ segir Iðunn Kara Valdimarsdóttir náttúruvársérfræðingur í samtali við Vísi. „Þetta er sá stærsti síðan árið 2007.“
Eldstöðvakerfi Oddnýjarhnjúks-Langjökuls hefur verið í meðallagi virkt til nútíma, samkvæmt vef Veðurstofunnar. Síðasta gos varð þó fyrir um 3600 árum.
Virknin er þó ekki óvenjuleg, að sögn náttúruvársérfræðingsins, þó hún sé ekki algeng.