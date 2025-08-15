Bandaríkjaforseti og Rússlandsforseti eru báðir mættir til Alaskafylkis í Bandaríkjunum til að funda.
Þetta er í fyrsta skipti sem Vladimír Pútín Rússlandsforseti stígur á bandaríska grundu frá árinu 2015. Hann hefur verið ákærður af Alþjóðlega sakamáladómstólnum vegna stríðsglæpa, en Bandaríkin viðurkenna ekki ákærur dómstólsins.
Alls eru þrír fulltrúar frá hvoru landi. Með Donald Trump Bandaríkjaforseta verða Steve Witkoff, séstakur erindreki í málefnum Miðausturlandanna og Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna.
Trump sagði í viðtali um borð í flugvélinni sinni að hann myndi vilji ganga út með vopnahlésfyrirkomulag vegna átakanna á milli Rússlands og Úrkaínu.
„Ég yrði ekki ánægður ef ég myndi ekki fá það í gegn,“ sagði hann samkvæmt AP fréttaveitunni.
Forsetarnir tveir stilltu sér upp fyrir mynd en svöruðu ekki spurningum viðstaddra blaðamanna fyrir fundinn.