Barnið lét foreldra sína vita af brotinu

Barn, sem varð fyrir meintu kynferðisbroti af hendi starfsmanns á leikskólanum Múlaborg í Reykjavík, greindi foreldrum sínum sjálft frá atvikinu. Til rannsóknar er hvort brotið hafi verið á fleiri börnum. Þetta staðfestir Kristján Ingi Kristjánsson, lögreglufulltrúi hjá miðlægri rannsóknardeild, í samtali við fréttastofu. Hann segir barnið hafa greint foreldrum sínum frá kynferðisbrotinu á þriðjudag og það strax hafa komið á borð lögreglu. „Þetta upplýsist á því að barn segir foreldrum sínum og foreldrar hafa samband við lögreglu." Til skoðunar hvort brotið hafi verið á fleiri börnum Hvort um sé að ræða stakt brot eða nokkur segist Kristján ekki geta sagt til um það á þessu stigi máls. „Það er verið að kanna hvort um fleiri brot sé að ræða og hvort mögulega fleiri börn hafi orðið fyrir þessu," segir Kristján Ingi. „Það er alltaf skoðað þegar brot koma almennt gegn börnum. Þá er alltaf skoðað hvort viðkomandi aðili gæti hafa brotið gegn fleiri börnum." Hvenær er brotið eða brotin framin? „Það sem við vitum á þessu stigi máls er að grunur kemur upp síðastliðinn þriðjudag og í kjölfarið var umræddur maður handtekinn og gripið til viðeigandi ráðstafana," segir Kristján. Samkvæmt heimildum fréttastofu mun lögregla hafa tekið skýrslu af nokkrum börnum í tengslum við málið en skýrslutökur yfir börnum fara yfirleitt fram í Barnahúsi. Maðurinn var á miðvikudag úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald. Karlmaðurinn er á þrítugsaldri og samkvæmt heimildum fréttastofu játaði hann brotið við skýrslutöku hjá lögreglu. Kristján segist ekki geta greint frá hvað hefur komið fram við skýrslutökur. Rannsóknin sé alveg á frumstigi. Borgin harmar málið Samkvæmt heimildum fréttastofu fengu foreldrar barna á leikskólanum bréf frá skóla- og frístundasviði borgarinnar í morgun þar sem þau voru upplýst um málið. Í yfirlýsingu til fréttastofu harmar skóla- og frístundasvið málið. Í yfirlýsingunni kemur einnig fram að lögregla fari með rannsókn málsins og að borgin muni gera allt sem í þeirra valdi stendur til að aðstoða við rannsóknina. „Mannauðsþjónusta skóla- og frístundasviðs vinnur með og veitir starfsfólki viðeigandi aðstoð. Við erum í samstarfi við barnaverndaryfirvöld sem koma inn með sína sérfræðiþekkingu til að styðja við börn og foreldra. Við óskum eftir að fjölmiðlar gefi fjölskyldum og starfsfólki frið og lögreglu svigrúm til að vinna að rannsókn málsins. Allar frekari upplýsingar fara í gegnum lögreglu," segir að lokum í yfirlýsingunni.