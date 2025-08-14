Breiðablik tapaði seinni leiknum gegn Zrinskij Mostar 1-2 og einvíginu samanlagt 2-3. Blikarnir eru því úr leik í Evrópudeildinni en eru á leið í umspil upp á sæti í Sambandsdeildinni.
Namanja Bilbija kom gestunum yfir snemma leiks með mjög svo klaufalegu marki. Valgeir Valgeirsson skoraði svo sjálfsmark í upphafi seinni hálfleiks sem tvöfaldaði forystu gestanna.
Höskuldur Gunnlaugsson minnkaði muninn úr vítaspyrnu en nær komst Breiðablik ekki þrátt fyrir fínar tilraunir á lokamínútunum.
Breiðablik fer í umspil gegn tapliðinu úr einvígi Milsami frá Moldóvu og Virtus frá San Marino. Virtus er marki undir í einvíginu en seinni leiknum lýkur um klukkan níu.
Nánari umfjöllun og viðtöl eru væntanleg á Vísi von bráðar.