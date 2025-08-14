Fjórir voru handteknir í tengslum við aðgerðir lögreglu í Gnoðavogi í gærkvöldi. Þremur var sleppt stuttu seinna en skýrsla tekin af einum, sem var síðan látinn laus.
Lagt var hald á töluvert magn af óþekktu efni.
Frá þessu er greint í yfirliti lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu yfir verkefni næturinnar en Vísir greindi frá aðgerðunum í Gnoðavogi í gærkvöldi.
Tveir voru handteknir í ótengdu máli eftir að hafa freistað þess að flýja lögreglu á bifhjólum. Þá var meintur þjófur handtekinn í póstnúmerinu 104, eftir að hafa lent í átökum við öryggisvörð.
Tveir voru handteknir grunaðir um húsbrot í miðborginni, eftir að þeir höfðu komið sér fyrir í stigagangi. Þá var maður handtekinn í annarlegu ástandi en sá neitaði að gefa upp hver hann væri og streittist verulega á móti lögreglu.
Einn var handtekinn í póstnúmerinu 110 eftir að þess var óskað að hann yrði fjarlægður af heimili. Var viðkomandi í annarlegu ástandi og neitaði að fara að fyrirmælum lögreglu.
Tilkynnt var um innbrot í geymslur í sama hverfi og þá var brotist inn í bílageymslu í 113.
Einum var vísað út af ölhúsi í Kópavogi eftir að hann neitaði að yfirgefa staðinn.