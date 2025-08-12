Áslaug Sigríður Alfreðsdóttir er látin Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 12. ágúst 2025 13:38 Áslaug Sigríður Alfreðsdóttir og Ólafur Ernir Ólafsson, eiginmaður hennar. Áslaug Sigríður Alfreðsdóttir, fyrrverandi hótelstjóri og brautryðjandi í uppbyggingu ferðaþjónustu, lést á Landspítalanum í gær, 75 ára að aldri. Áslaug Sigríður fæddist í Reykjavík 30. mars 1950. Foreldrar hennar voru Kristjana Milla Thorsteinsson, húsmóðir og viðskiptafræðingur, og Alfreð Elíasson, forstjóri og stofnandi Loftleiða og síðar Flugleiða. Auk Áslaugar áttu hjónin sex börn. Áslaug ólst upp í Hlíðunum, gekk í Ísaksskóla, Landakotsskóla, Hlíðaskóla og Gagnfræðaskóla Austurbæjar. Hún tók stúdentspróf frá Menntaskólanum í Reykjavík árið 1970, BA-próf í hótel- og veitingastjórnum frá Strathclyde-háskóla í Glasgow árið 1974 og síðar próf í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands. Hún sinnti ýmsum störfum hjá Loftleiðum og síðar á hótelum sem þá voru byggð, til að mynda Hótel Loftleiðum og Hótel Esju og á sumarhótelum Eddu á Skógum og Laugavatni. Hún tók við sem hótelstjóri Hótel Heklu, sem fékk síðar nafnið Lind, með eiginmanni sínum Ólafi Erni Ólafssyni, framreiðslumeistara og fyrrverandi hótelstjóra. Áslaug stofnsetti Upplýsingamiðstöð ferðamála fyrir Ferðamálaráð og Reykjavíkurborg árið 1987 og var fyrsti forstöðumaður hennar. Stofan var sú fyrsta sinnar tegundar í landinu á þeim tíma og var brautryðjandi í upplýsingagjöf til erlendra ferðamanna. Áslaug og Ólafur áttu saman þrjú börn, Geir Odd, Gylfa og Kristínu og eru barnabörn hjónanna alls sjö. Árið 1989 fluttu hjónin með börnin þrjú til Ísafjarðar þar sem þau tóku við rekstri Hótels Ísafjarðar. Þar bjuggu þau næstu 25 árin og tóku að sér einnig rekstur Hótels Horns, sumarhótelsins í menntaskólanum og gistiheimilis í tveimur húsum. Einnig voru hjónin brautryðjendur í uppbyggingu á fjölbreyttri ferðaþjónustu og afþreyingu á svæðinu, til að mynda leiddu þau stofnun ferðaskrifstofunnar Vesturferða árið 1993. Áslaug var einnig mjög virk og eftirsótt í félagsstörf sem tengdust ferðaþjónustu og atvinnulífi almennt. Þannig var hún formaður Ferðamálasamtaka Vestfjarða um árabil, og sat í stjórnum Lífeyrissjóðs Vestfirðinga, Atvinnuþróunarfélags Vestfirðinga, Svæðisvinnumiðlunar Vestfjarða og Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða. Hún sat einnig í stjórn Sambands veitinga- og gistihúsaeigenda og var tvisvar formaður í norrænu samtökunum Nordisk Hotel og Restaurant Forbundt. Áslaug var stofnfélagi og í fyrstu stjórn SAF, heildarsamtaka í ferðaþjónustu á Íslandi, í fyrstu stjórn Rannsóknaseturs ferðaþjónustunnar og um árabil í stjórn VestNorden ferðakaupstefnunnar. Áslaug var sæmd gullmerki SVG fyrir störf sín og riddarakrossi hinnar íslensku fálkaorðu 17. júní 2007 fyrir störf að ferðaþjónustu landsbyggðar. Andlát Ísafjarðarbær Ferðaþjónusta Mest lesið Sendur til Íslands eftir þrætu um persónuupplýsingar innflytjenda Erlent Margföld aðsókn í vökvagjöf: „Fólk er ekkert að gera þetta að gamni sínu“ Innlent Komnir djúpt gegnum línu Úkraínumanna Erlent Stórfelld líkamsárás og ráðist á dyravörð Innlent Kiðjabergsmálinu hvergi nærri lokið Innlent B sé ekki best Innlent Telur enn mögulegt að ná samkomulagi Innlent Kínverskt skip stórskemmt eftir árekstur við tundurspilli Erlent Albanese segir Netanyahu í afneitun Erlent Einn látinn og tíu slasaðir eftir stóra sprengingu Erlent Fleiri fréttir Innviðaráðherra leggur af stað í fundaferð um samgöngumálin Áslaug Sigríður Alfreðsdóttir er látin Ellefu ára hetja bjargaði systur sinni frá drukknun Telur enn mögulegt að ná samkomulagi Fagnar áformum um mótun atvinnustefnu Úrskurðaður í gæsluvarðhald grunaður um íkvekju Hlið við Reynisfjöru, tollar og yfirlýsing leiðtoga ESB B sé ekki best Kiðjabergsmálinu hvergi nærri lokið Mannréttindabarátta ekki í samkeppni um athygli Stórfelld líkamsárás og ráðist á dyravörð Margföld aðsókn í vökvagjöf: „Fólk er ekkert að gera þetta að gamni sínu“ Tilfelli alvarlegrar ókyrrðar gætu tvöfaldast vegna loftslagsbreytinga Óvenjuleg ákvörðun, holskefla kvartana og ókyrrð Upphaflegasta útgáfa Snorra-Eddu snýr heim eftir fjögurra alda útlegð Einnota plastvörur fái sérstaka merkingu „Sannarlega ekki eitthvað sem ég ætlaði að taka þátt í“ Stytta opnunartíma Seltjarnarneslaugar: „Er þetta það sem við viljum spara í?“ Ókyrrð að aukast en lítil hætta á ferðum Komu ferðamönnum í sjálfsheldu á Búlandstindi til aðstoðar Fylla í skörð reynslubolta Þurfti rannsóknarvinnu til að finna upplýsingar um bílastæðarukkun „Alvarlegar afleiðingar“ verði greiðsluþátttöku hætt Bráðabirgðaheimild veitt fyrir Hvammsvirkjun Fer í þrjú útköll á dag: Sprenging í útköllum vegna veggjalúsar „Ef við værum nasistar þá værum við ekki að skipta um kross“ Bílastæðamál, POTS, ókyrrð og íslenski hesturinn Engin byssa reyndist vera í bílnum Strætisvagnar rákust saman við Borgartún Hinn látni bandarískur ferðamaður á sextugsaldri Sjá meira