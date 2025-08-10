Ólafur skoraði en Aalesund fékk skell

Aalesund tapaði 5-1 á útivelli á móti Lilleström í norsku b-deildinni í fótbolta. Sárabótamark frá Íslendingi breytti litlu um það.
Ólafur Guðmundsson byrjaði í þriggja manna vörn Aalesund en Davíð Snær Jóhannsson kom inn á sem varamaður á 61. mínútu þegar staðan var orðin 3-0 fyrir heimamenn í Lilleström.
Ólafi tókst að minnka muninn á 72. mínútu. Þetta var annað mark Ólafs í síðustu fimm deildarleikjum.
Lilleström innsiglaði síðan endanlega sigurinn með fjórða og fimmta markinu undir lokin. LSK liðið hafði einnig klikkað á vítaspyrnu í byrjun seinni hálfleiks. Ólafur fékk dæmt á sig vítið.
Lilleström náði tíu stiga forskoti á toppnum með þessum sigri en Aalesund er í þriðja sæti.
Þetta var fyrsta deildartap Aalesund mann síðan 18. júní en liðið var fyrir leikinn búið að spila sjö deildarleiki í röð án þess að tapa.