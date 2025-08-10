Ísak skoraði en Lyngby tapaði

Íslenski framherjinn Ísak Snær Þorvaldsson kom inn í byrjunarliðið hjá Lyngby í dönsku b-deildinni og skoraði en það dugði þó ekki til.
Lyngby varð að sætta sig við 2-1 tap á heimavelli á móti Hvidovre.
Ísak hafði skorað tvö mörk í fyrstu þremur leikjum sínum með Lyngby en alltaf komið inn á sem varamaður.
Nú fékk hann byrjunarliðssætið og Ísak jafnaði leikinn á 49. mínútu eftir að Marvin Egho hafði komið Hvidovre yfir úr vítaspyrnu á 19. mínútu.
Mark Ísaks kom með skalla eftir fyrirgjöf frá Gustav Fraulo.
Frederik Högh Jensen skoraði sigurmark Hvidovre á 79. mínútu. Ísak var tekinn af velli á 71. mínútu og var því ekki inn á vellinum þegar mark Jensen kom.
Lyngby hafði náð í sjö stig af níu mögulegum úti úr fyrstu þremur leikjunum en þetta var fyrsta tapið. Þetta var einnig fyrsti sigur Hvidovre á leiktíðinni.