Uppgjörið: Víkingur - Stjarnan 2-4 | Stjarnan sigraði Víking í viðburðarríkum leik Hjörvar Ólafsson skrifar 10. ágúst 2025 21:12 Andri Rúnar skoraði eitt marka Stjörnumanna í þessum leik. Vísir/Ernir Stjarnan bar sigurorð af Víkingi 2-4 í leik liðanna í 18. umferð Bestu deildar karla í fótbolta á Heimavelli Hamingjunnar í Víkinni í kvöld. Það vantaði ekki atvikin í leikinn í kvöld en það var Jóhann Árni Gunnarsson sem náði forystunni fyrir Stjörnunar eftir rúman stundarfjörðung. Örvar Eggertsson skallaði þá boltann fyrir fætur Jóhanns Árna sem tók boltann vel með sér og kláraði færið af stakri prýði. Örvar var svo sjálfur á ferðinni um það bil tíu mínútum síðar. Benedikt Warén átti þá gullfallega sendingu á Örvar sem skoraði sitt sjöunda mark á tímabilinu. Staðan var 2-0 í hálfleik en Gylfi Þór Sigurðsson var sá leikmaður Víkings sem var næst því að binda endahnút á sóknir Víkings í fyrri hálfleik. Þá var Óskar Borgþórsson aðgangsharður en hann fékk tækifæri á vinstri kantinum. Víkingur fékk vítamínsprautu í upphafi seinni hálfleiks þegar Þorri Mar Þórisson braut á Viktori Örlygi Andrasyni innan vítateigs Víkings. Þorri Mar var álitinn aftasti maður og að ræna Viktori Örlygi í upplögðu færi og var vísað af velli með rauðu spjaldi. Gylfi Þór fór á vítapunktinn og skoraði af feykilegu öryggi og Víkingar komnir inn í leikinn. Leikmenn Víkings náðu hins vegar ekki að nýta sér meðbyrinn og liðsmuninn og Karl Friðleifur Gunnarsson átti slaka sendingu á Viktor Örlyg þegar rúmt korter var eftir af leiknum. Það nýtti Andri Rúnar Bjarnason sér til fulls. Andri Rúnar sýndi stóíska ró þegar hann komst framhjá Pálma Rafni Aðalbjörnssyni og renndi boltanum í netið. Guðmundur Balddvin Nökkvason bætti svo um betur fyrir Stjörnunar nokkrum mínútum síðar þegar hann skoraði með laglegri bakfallsspyrnu. Niko Hansen nældi svo í vítaspyrnu undir lok leiksins en Árni Snær Ólafsson, markvörður Stjörnunnar var dæmdur brotlegur þar. Gylfi Þór strengdi líflínu fyrir Víking með því að setja vítaspyrnuna rétta leið en lengra komust Víkingar ekki og 2-4 sigur Stjörnunnar staðreynd. Þjálfarinn Sölvi Geir Ottesen gefur skipanir á hliðarlínunni.Vísir/Diego Sölvi Geir Ottesen: Stigasöfnunin í deildinni áhyggjuefni „Mér fannst koma flottir inn í þennan leik og orkustigið bara fínt í liðinu allan leikinn. Þetta var að mínu mati furðulegur fótboltaleikur. Við vorum að komast í góðar stöður og fá færi áður en þeir skora," sagði Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings. „Það vantaði svolítið fókus hjá okkur í báðum vítateigunum í dag og þeir komast í 2-0 án þess að ná að skapa mörg færi á okkur. Við herjuðum á þá en það dugði ekki til og stigasöfnunin okkar í deildinni undanfarið er áhyggjuefni," sagði Sölvi en Víkingur hefur fengið þrjú stig í síðustu fimm deildarleikjum sínum. „Kannski erum við þjálfarateymið of kröfuharðir að láta liðið spila af jafn mikilli ákefð og raun ber vitni. Við þurfum að skoða það hvort að það sé of mikið á leikmenn lagt að pressa eins hátt og mikið og við gerum og spila jafn orkufrekan fótbolta og við erum að spila í þeirri törn sem við erum í þessa stundina," sagði hann. „Við erum ennþá í öðru sæti í deildinni og fimm stigum frá toppnum þrátt fyrir rýra stigasöfnunin í síðustu leikjum okkar. Það er nóg eftir af stigum í pottinum og við þurfum bara að fara að bæta stigasöfnun okkar. Það er ekki langur tími til þess að pæla í þessu tapi sem er í raun bara fínt. Næst er það hörku verkefni gegn Bröndby og við setjum fullan fókus á það núna," sagði þjálfari Víkings um framhaldið. Besta deild karla Víkingur Reykjavík Stjarnan Íslenski boltinn Fótbolti