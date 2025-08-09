Diljá með stoðsendingu í fyrsta byrjunarliðsleiknum

Diljá Ýr Zomers og félagar í Brann komust upp í toppsæti norsku deildarinnar í fótbolta á ný eftir 3-0 útisigur á Lilleström í dag.
Annað Íslendingalið, Vålerenga, tók af þeim toppsætið með 3-0 sigri á Röa fyrr í dag en Brann stelpur voru fljótar að ná því til baka.
Þetta var annar leikur Diljáar með Brann en sá fyrsti í byrjunarliðinu.
Hún lagði upp fyrsta mark Brann fyrir norsku landsliðskonuna Signe Gaupset á 29. mínútu.
Diljá fór af velli á 63. mínútu en þá var Cassandra Bogere búin að koma Brann í 2-0.
Amalie Eikeland skoraði síðan þriðja markið á 70. mínútu.
Brann er með 41 stig á toppnum eða einu stigi meira en Vålerenga. Það stefnir í mjög spennandi titilbaráttu milli Íslendingaliðanna tveggja.