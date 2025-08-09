Daníel Tristan lagði upp mark en það var ekki nóg gegn toppliðinu

Íslendingaliðið Malmö varð að sætta sig við tap á heimavelli í dag á móti toppliði sænsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta, Mjällby.
Mjällby komst í 2-0 í leiknum og vann leikinn 3-1. Liðið er fyrir vikið komið með sjö stiga forskot á toppnum.
Þetta var fyrsta tap Malmö í sænsku deildinni í rúma tvo mánuði. Liðið er í fjórða sætinu, þrettán stigum á eftir toppliðinu og tveimur stigum frá þriðja sætinu.
Daníel Tristan Guðjohnsen kom inn á sem varamaður fyrir landa sinn Arnór Sigurðsson á 59. mínútu eða stuttu eftir að Mjällby komst tveimur mörkum yfir.
Daníel var búinn að leggja upp mark fyrir Kenan Busuladzic, annan varamann, aðeins ellefu mínútum síðar.
Busuladzic skoraði á 70. mínútu með vinstri fótar skoti úr miðjum vítateignum. Staðan þá 2-1 en Mjällby tryggði sér sigurinn með þriðja markinu í uppbótatíma.
Malmö var búið að vinna þrjá deildarleiki í röð og hafði ekki tapað í ellefu leikjum í öllum keppnum eða síðan 29. maí.