Orkumálaráðherra Noregs, Terje Aasland, opnaði nyrsta olíuvinnslusvæði Norðmanna formlega í gær með því að klippa á stálkeðju. Svæðið er lengst norðan heimskautsbaugs í Barentshafi um 240 kílómetra norðan bæjarins Hammerfest.
Svæðið kallast Johan Castberg og er nefnt eftir einum áhrifamesta stjórnmálamanni Noregs á fyrstu áratugum 20. aldar. Olíuvinnslan hófst raunar fyrir þremur mánuðum og hefur hún þegar náð að komast upp í 220 þúsund tunnur á sólarhring.
Í fréttatilkynningu aðalsérleyfishafans, ríkisolíufélagsins Equinor, segir að á þriggja til fjögurra daga fresti sigli núna fullhlaðið olíuskip með nýjan farm frá svæðinu sem gæti verið í kringum hálfs milljarðs norskra króna virði, andvirði um sex milljarða íslenskra króna. Talið er að hægt verði að vinna olíu af svæðinu í að minnsta kosti þrjátíu ár.
Í opnunarræðu sinni sagði ráðherrann Terje Aasland, sem kemur úr Verkamannaflokknum, að norska ríkisstjórnin hygðist áfram þróa olíugeirann. Barentssvæðið gegndi lykilhlutverki í að hægja á væntanlegum samdrætti í olíuvinnslu Norðmanna eftir árið 2030.
„Með Castberg í framleiðslu eru í Barentshafi núna bæði annað stærsta olíuvinnslusvæði okkar, annað stærsta gassvæði okkar og stærsta uppgötvaða óunna svæðið sem bíður þróunar. Að auki geymir það stóran hluta auðlinda sem eftir er að finna,“ sagði Terje Aasland.
Hann sagði Johan Castberg-svæðið þegar hafa styrkt atvinnulíf Norður-Noregs verulega. Castberg væri gott dæmi um þau miklu áhrif sem olíuvinnsla í hafi hefði í landi.
Sérsmíðað vinnsluskip annast olíuvinnslu úr þrjátíu olíubrunnum á svæðinu. Þjónustumiðstöð er staðsett í bænum Hammerfest og þar er einnig þyrlumiðstöð þaðan sem starfsmenn eru fluttir um borð í vinnsluskipið. Um þriðjungur starfsmanna er búsettur í Norður-Noregi.
Þegar fyrstu íslensku sérleyfunum var úthlutað á Drekasvæðinu í Ráðherrabústaðnum árið 2013 gerðu sérleyfishafar ráð fyrir að hagkvæmast yrði að vinna olíuna með sérstöku vinnsluskipi, líkt og fram kom í þessari frétt fyrir tólf árum:
Heiðar Guðjónsson segir aðkomu alþjóðlegra fyrirtækja að olíuvinnslu á Drekasvæðinu á borðinu og segir að menn séu byrjaðir að skoða málið. Hann fagnar sjónarmiðum umhverfis-, orku- og loftslagsmálaráðherra, sem sagðist í viðtali á dögunum ekki sjá ástæðu til að banna olíuleit á svæðinu.
Norska olíuævintýrið dreifist nú út í byggðir Norður-Noregs eftir því sem olíu- og gasvinnslan færist norðar á bóginn. Dæmi eru um að húsnæðisverð tvöfaldist í bæjum þar sem aðstæðum svipar mjög til Íslands.
Norska ríkisolíufélagið Equinor og samstarfsaðilar þess á Snøhvit-gasvinnslusvæðinu í Barentshafi hafa ákveðið að leggja 13,2 milljarða norskra króna, andvirði 190 milljarða íslenskra, í uppfærslu gasvinnslustöðvarinnar á Melkøya við bæinn Hammerfest í Norður-Noregi. Áætlaður líftími stöðvarinnar framlengist með þessu um áratug, til ársins 2050, auk þess sem rafvæðing hennar mun draga verulega úr losun koltvísýrings.
Norska ríkisolíufélagið Equinor, sem áður hét Statoil, hefur fallið frá áformum um að byggja olíumiðstöð á Veidnes í Norður-Noregi. Forystumenn í Finnmörk saka olíufélagið um svik.