Heimsmeistarar Chelsea lögðu Leverkusen í æfingaleik Árni Jóhannsson skrifar 8. ágúst 2025 22:00 Joao Pedro gulltryggði sigur Chelsea með marki á 90. mínútu. James Gill - Danehouse/Getty Images Chelsea lagði Leverkusen í æfingaleik fyrr í kvöld á Stamford Bridge 2-0. Margir nýjir leikmenn fengu að spreyta en einungis vika er í að Úrvalsdeildin á Englandi hefjist að nýju. Einn af nýjustu leikmönnum Chelsea, Estevao, sem er nýkominn til liðsins frá Palmeiras stimplaði sig inn með besta móti á 18. mínútu leiksins. Cole Palmer hafði þá sett boltann í slána og Estevao greip frákastið og kom boltanum í netið. Mark Flekken markvörður Leverkusen hélt sínum mönnum í leiknum en staðan var 1-0 fyrir heimamenn í hálfleik. Það var svo ekki fyrr en á síðustu mínútu leiksins að Joao Pedro gulltryggði sigur Chelsea með góðu skoti sem söng í netinu. Chelsea, sem eru ríkjandi heimsmeistarar félagsliða, voru að spila fyrsta æfingaleikinn eftir að hafa lagt PSG í úrslitaleik HM félagsliða. Þeir munu spila við AC Milan á sunnudaginn og svo hefst alvaran fyrir þá viku síðar þegar Crystal Palace koma í heimsókn á Stamford Bridge.