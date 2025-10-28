Ákveðið hefur verið að leikur A landsliðs kvenna við Norður-Írland, sem fara átti fram á Laugardalsvelli í dag, þriðjudag, verði leikinn á Þróttarvelli í Laugardal á morgun, miðvikudag kl. 17:00. Frá þessu greinir Knattspyrnusamband Íslands á vefsíðu sinni.
Leik dagsins var frestað vegna veðurs. Ekki var hægt að gefa strax út hvenær hann yrði leikinn enda óvíst hvort leikfært yrði á morgun, miðvikudag.
Á vef sambandsins segir að ákvörðunin sé tekin af UEFA, Knattspyrnusambandi Evrópu, í samráði við KSÍ og IFA, Norður-írska knattspyrnusambandsins.
„Allir miðar sem voru seldir á leikinn á Laugardalsvelli verða endurgreiddir í vikunni. Miðar á leikinn á miðvikudag verða seldir í gegnum miðasöluvef KSÍ (unnið er að opnun miðasölu) og við innganginn á Þróttarvöll, en eins og gefur að skilja er um að ræða takmarkaðan fjölda miða,“ segir í yfirlýsingu KSÍ.
Um er að ræða síðari leik Íslands gegn Norður-Írlandi í umspili um sæti í A-deild Þjóðadeildarinnar. Ísland vann fyrri leikinn 2-0.
Nánar á vef KSÍ.
Landsliðskonur í fótbolta létu frestun fyrirhugaðs leiks við Norður-Írland í dag ekki á sig fá. Óljóst er hvenær leikurinn getur farið fram en þær aðstoðuðu þess í stað fólk í vanda á bílastæðum landsins.