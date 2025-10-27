Markaóður Stefán Ingi eftirsóttur Runólfur Trausti Þórhallsson skrifar 27. október 2025 20:16 Stefán Ingi er eftirsóttur. Sandefjord Framherjinn Stefán Ingi Sigurðarson er á óskalista sænska félagsins Djurgården eftir frábæra frammistöðu með Sandefjord í efstu deild Noregs. Landsliðsmaðurinn Mikael Anderson spilar með Djurgården. Hinn 24 ára gamli Stefán Ingi gekk í raðir Sandefjord á síðasta ári. Þar áður var hann hjá Patro Eisden í Belgíu en hann er uppalinn hjá Breiðablik. Einnig hefur hann spilað fyrir HK, ÍBV og Augnablik. Tímabil Sandefjord hefur verið draumi líkast og er það að vissu leyti Stefáni Inga að þakka. Í 22 deildarleikjum á tímabilinu hefur þessi hávaxni framherji nefnilega skorað 13 mörk og gefið eina stoðsendingu. Þökk sé mörkunum situr liðið í 5. sæti þegar skammt er eftir af mótinu. Aðeins eru þó átta stig niður í 13. sætið en norska deildin er einkar jöfn í ár. Nú greinir sænski fjölmiðillinn Aftonbladet frá því að Djurgården íhugi að festa kaup á framherjanum. Hann yrði annar Íslendingurinn til að ganga til liðs við félagið á nokkuð stuttum tíma en Mikael var keyptur frá AGF síðasta sumar. Djurgården er í 5. sæti efstu deildar Svíþjóðar, tveim stigum á eftir Gautaborg í 4. sætinu þegar aðeins tvær umferðir eru eftir. Fótbolti Norski boltinn Sænski boltinn Mest lesið Túfa rekinn frá Val Íslenski boltinn Leyndarmáli ljóstrað upp þegar Heimir og Björn kvöddu Íslenski boltinn „Varnarleikurinn er bara stórslys“ Enski boltinn Hlupu inn á Formúlu 1-brautina: „Ég hefði getað drepið þá“ Formúla 1 Hljóp í tólf klukkutíma rifbeinsbrotinn Sport Setja fjórtán milljarða í kvennadeildina Fótbolti Blaðamannafundur KSÍ: Þorsteinn og Glódís sátu fyrir svörum Fótbolti Hárið í hættu hjá United manninum Enski boltinn Stefán Kári og Bjarki Fannar tóku báðir Íslandsmet af Arnari Péturs Sport Enginn Lakers-maður hafði náð þessu í meira en 52 ár Körfubolti Fleiri fréttir Markaóður Stefán Ingi eftirsóttur Öllu búin skildi snjóspáin raungerast „Eitthvað sem við erum óvanar eftir Þjóðadeildina“ Heimir kynntur til leiks í Árbænum Danir heiðra Michael Laudrup De Bruyne verður lengi frá Túfa rekinn frá Val Fyrrum markmannsþjálfari Liverpool látinn Juventus rak þjálfarann eftir aðeins sjö mánuði „Mikilvægt fyrir hópinn að fá þessa sigurtilfinningu“ Besta liðið aðeins í sautjánda sæti í mörkum í opnum leik „Varnarleikurinn er bara stórslys“ Blaðamannafundur KSÍ: Þorsteinn og Glódís sátu fyrir svörum Guardiola: Of snemmt til að hafa áhyggjur af Arsenal Kennir Carvajal um lætin eftir El Clasico Setja fjórtán milljarða í kvennadeildina Hárið í hættu hjá United manninum Mark úr horni, klippa Eze og punghögg Haalands Aldrei meiri aldursmunur Leyndarmáli ljóstrað upp þegar Heimir og Björn kvöddu „Þolinmæðisverk á móti liði eins og Norður-Írlandi“ Leikmenn kusu Patrick og Guðmund Sjáðu bananabombu Antons Loga og önnur síðustu mörk tímabilsins Sverrir fyrirliði og maður leiksins í fyrsta leik Benítez Sjáðu ískaldan Kolbein skora dýrmætt mark Real vann í mögnuðum El Clásico Albert og Kean náðu að tryggja Fiorentina stig Hákon skoraði og lagði upp í stórsigri Uppgjörið: Stjarnan - Breiðablik 2-3 | Stjarnan í Evrópu þrátt fyrir tap Bournemouth upp í annað sæti og dramatík í Wolverhampton Sjá meira