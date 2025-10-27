Danir heiðra Michael Laudrup

Danska knattspyrnugoðsögnin Michael Laudrup fékk sérstök heiðursverðlaun um helgina þegar hann varð viðtakandi Gandil-verðlaunanna.
Þetta eru verðlaun sem þeir fá sem hafa haft mikla sögulega þýðingu fyrir danskan fótbolta.
Þetta er annað árið sem Gandil-verðlaunin eru afhent en í fyrra fékk Sepp Piontek verðlaunin.
Piontek var þjálfari danska liðsins sem sló í gegn á níunda áratugnum, komst í undanúrslitin á EM 1984 og vakti mikla athygli fyrir frammistöðu sína í riðlakeppni HM í Mexíkó 1986.
Laudrup var einmitt leikmaður í þessu frábæra liði en hann var ein stærsta knattspyrnustjarna heims á níunda og tíunda áratugnum.
Laudrup lék 104 landsleiki og skoraði 37 mörk fyrir danska landsliðið frá 1982 til 1998.
Hann spilaði fyrir stórlið Juventus, Barcelona og Real Madrid á hápunkti ferils síns.
Laudrup náði því að vinna Real Madrid 5-0 með Barcelona árið 1994. Hann færði sig svo yfir til Real Madrid og hjálpaði Real að vinna Barcelona 5-0 aðeins 364 dögum síðar.