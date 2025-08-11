Víkurverk hefur allt fyrir ferðalagið og meira til Víkurverk 11. ágúst 2025 10:01 Söluráðgjafar Víkurverks aðstoða viðskiptavini við að finna réttu græjurnar í ferðalagið. Þessa dagana stendur yfir útsala hjá Víkurverk þar sem vörur eru á allt að 50% afslætti. Víkurverk býður upp á fjölbreytt úrval af vörum fyrir ferðalagið, á pallinn, í veiðina eða lautarferðina auk þess að bjóða upp á gott úrval af gjafavöru. Íris Angela Jóhannesdóttir, innkaupa- og markaðsstjóri Víkurverks „Hjá okkur finnur þú allt í ferðalagið og allt sem þú vissir ekki að þig vantaði í ferðalagið,“ segir Íris Angela Jóhannesdóttir, innkaupa- og markaðsstjóri Víkurverks með bros á vör og bætir við að það sé alltaf sól í Víkurverk. „Það er alltaf gaman að koma til okkar í Víkurhvarfið í Kópavogi enda er sýningarsalur okkar fullur af glæsilegum hjólhýsum. Hver ferðamáti hefur sinn sjarma og við viljum taka þátt í því að skapa góðar minningar. Því munu söluráðgjafar okkar aðstoða viðskiptavini við að finna réttu græjurnar í ferðalagið eftir þörfum hvers og eins.“ Nú eru lokadagar útsölunnar í fullum gangi og allt að 50% afsláttur af völdum vörum segir Íris. „Þetta er því rétti tíminn til að gera góð kaup fyrir næstu útilegu en við bjóðum m.a. upp á afslátt af stólum, borðum, grillum, kæliboxum, fortjöldum og borðbúnaði og mörgu fleira.“ Viðskiptavinir Víkurverks hafa alltaf tekið mjög vel í útsölur Víkurverks og er árið í ár engin undantekning. „Það er alveg óhætt að segja að það sé búið að vera brjálað að gera síðustu daga hjá okkur. Það eru tvö ár síðan að við vorum með góða útsölu í verslun okkar en á síðasta ári héldum við netdaga sem gengu líka mjög vel. Vefverslunin er auðvitað opin allan sólarhringinn og erum við sífellt að bæta hana og gera aðgengilegri svo auðvelt sé fyrir viðskiptavini að finna allar nauðsynlegar upplýsingar.“ Góð þjónusta og gott andrúmsloft er eitthvað sem viðskiptavinir Víkurverks nefna oft og segir Íris viðskiptavini Víkurverks alltaf fara glaða af stað í ferðalagið. „Þetta rímar vel við auglýsingaherferðir okkar með snillingunum Góa, Pétri Jóhanni, Erni Árna, Sigga Sigurjóns og Þorgeiri Ástvalds en við höfum fengið mikið lof fyrir þær. Þær fanga svo vel stemninguna sem fylgir versluninni okkar.“ Ferðalög Mest lesið Tekinn fullur, missti fjölskylduna og fékk krabbamein á sama árinu Lífið Mugison gekk í það heilaga við litla útiathöfn Lífið Ræðst framtíð grínmyndarinnar hér? Aumkunarverð endurvinnsla og ferskt framhald Gagnrýni „Við ætlum að hlaupa fyrir hana Birtu okkar“ Lífið Ungt fólk setur vínbændur í erfiða stöðu Matur Superstore-leikari látinn Lífið Missti höndina viku fyrir sextán ára afmælisdaginn Lífið Stjörnulífið: Ástin, glimmer og ofurkroppar Lífið Með sex sjúkdóma og ólæknandi mein en lætur ekkert stoppa sig Lífið Myndaveisla: Samstaða og stolt í algleymingi í Gleðigöngunni Lífið Fleiri fréttir Víkurverk hefur allt fyrir ferðalagið og meira til Hver dáleiðsla er spennandi og ófyrirsjáanlegt ferðalag Fann lausn við verkjunum sem breytti öllu Egill, Valgeir og Sigurður Bjóla saman á sviði í fyrsta sinn síðan 1976 Grillað nachos fyrir partíið og pallinn í góða veðrinu Upplifa oft von í fyrsta sinn á Vík Icewear styrkir Þjóðhátíð Hágæða merkjavara á geggjuðum afslætti út föstudaginn Öldrun í hársverði - Fríða Rut gefur ráð Flottasti garður landsins er á Selfossi Myndaveisla: Bylgjulestin lokaði sumrinu í Vaglaskógi Íslendingar geta verið sóðar Vertu hress um verslunarmannahelgina með After Party! Bylgjulestin heimsækir Vaglaskóg Ísland fyrst Norðurlanda með EMotorad rafmagnshjól Er þetta hinn fullkomni pulled pork borgari? Bylgjulestin mætti á Götubitahátíðina - Ilmandi myndaveisla Strumpaður dagur á forsýningu á Strumpum Bylgjulestin og dásamlegur götubiti í Hljómskálagarðinum Kjóstu flottasta garð ársins 2025! „Búið ykkur undir bragðsprengju í munni“ Myndaveisla frá Kótelettunni - Bylgjulestin 2025 Góð ráð fyrir garðinn í sumar „Töluvert álag á líkama sem nálgast sextugt“ Bylgjulestin mætir á Kótelettuna Girnileg pizzaloka sem þú verður að prófa! Myndaveisla frá Írskum dögum - Bylgjulestin 2025 Flottasti garður landsins - taktu þátt! Komu Balmain Hair Couture í Hagkaup fagnað með glæsilegum viðburði Bylgjulestin mætir á Írska daga á Akranesi Sjá meira