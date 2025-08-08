Segjast ekkert hafa vitað um hætturnar í Reynisfjöru

Ferðamenn í Reynisfjöru segjast lítið hafa vitað um hætturnar áður en þeir heimsóttu fjöruna. Þeir kalla eftir skýrari leiðbeiningum og fleiri skiltum. Hjón sem urðu vitni að banaslysinu telja að lífvörður á staðnum myndi aðeins vekja falska öryggistilfinningu.
Mikil umræða hefur skapast um öryggismál á ferðamannastöðum í kjölfar þess að níu ára gömul þýsk stúlka lést í Reynisfjöru síðastliðinn laugardag. Meðal annars hafa komið fram hugmyndir um mannaða vakt í fjörunni. Hjónin Raiko og Aivi voru að ferðast um landið með fjölskyldu sinni og voru stödd í Reynisfjöru þegar slysið varð. Þau telja að mönnuð vakt á staðnum myndi litlu skila.
„Fólk er adrenalínfíklar. Það kemur á staðinn og ef það sér lífvörð gæti það fengið falska öryggistilfinningu. Þá sækir það jafnvel enn meira í hættuna,“ segir Aivi Murd-Murulauk, vitni að banaslysinu.
Ítarlegt viðtal við Aivi og Raiko má finna hér að ofan.
„Það áttar sig ekki á því að lífvörðurinn getur ekki bjargað því úr öldunum.“
Finna þurfi einhverjar leiðir til að ná betur til fólks.
„Ég held að 90 prósent fólks átti sig ekki á hættunni,“ segir Raiko Suurna, eiginmaður hennar.
Þau segja skiltin sem eru á staðnum ágæt en ekki nógu mörg og upplýsingar um ólagsöldur ekki nógu skýrar. Margir ferðamenn í Reynisfjöru taka undir þetta.
Þegar þú kynntir þér Reynisfjöru og ákvaðst að koma hingað, sástu þá viðvaranir um hættuna?
„Nei, reyndar ekki. Ég komst að því á TikTok. Ég sá frétt um að fyrir nokkrum dögum hafi eitthvað gerst,“ segir Julia, frá Grikklandi.
„Ég held að við höfum séð í fréttum að þetta væri ein hættulegasta strönd í heimi og hér hefðu orðið einhverjir atburðir en það er fallegt hérna. Það er æðislegt, ólíkt öllu sem ég hef séð áður,“ segir hinn bandaríski Adrian.
Það eru nokkur viðvörunarskilti hérna á staðnum. Heldurðu að það sé nóg eða þurfum við meira?
„Ég held að viðvörunin við innganginn sé mjög góð til að vekja athygli fólks á aðstæðunum,“ segir hin pólska Suzanna. Julia segist aðeins hafa séð eitt skilti.
„Eitt þeirra er sýnilegt en ég sá ekkert annað, bara eitt.“
Það er gult ljós, veistu hvað það þýðir?
„Ekki nákvæmlega. Ég sá gula ljósið og hugsaði að þetta væri ekki svo hættulegt en ekki bestu aðstæður. En ég veit ekki hver hættan er ef satt skal segja, fyrir utan öldurnar.“
Bandarísku hjónin Victor og Bridget voru í Reynisfjöru með dóttur sína Elenu. Þau segjast hafa tekið eftir ljósaskiltinu en ekki vita hvað gula viðvörunin þýðir.
„Ef við göngum þarna vitum við ekki hvar gula svæðið er og hvar rauða svæðið er. Fólkið er úti um alla fjöru. Ég er viss um að það á ekki að vera þarna.“
Landeigandi í Reynisfjöru segir nauðsynlegt að tekið sé mark á reynslu, sem hlotist hefur í gegnum tíðina um hvað virkar og hvað ekki í öryggismálum á svæðinu. Hörmuleg slys og harkaleg orðræða taki bæði á fyrir landeigendur og viðbragðsaðila.
Eistnesk hjón, sem voru stödd í Reynisfjöru þegar banaslys varð þar um síðustu helgi, telja að hugmyndir um mannaða vakt í fjörunni myndu litlu skila. Ferðamenn myndu einungis fyllast falskri öryggistilfinningu og verða kærulausari.
Sérfræðingur í öryggismálum hjá Ferðamálastofu segir flókið verkefni að finna eina lausn á öryggismálum í Reynisfjöru. Fjaran sé á stöðugri hreyfingu og sjórinn svo svikull að ómögulegt væri að hafa þar lífvörð. Enginn, sama hversu vel þjálfaður, geti synt í land.