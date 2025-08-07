„Þeir voru sterkari en við í loftinu“ Ágúst Orri Arnarson skrifar 7. ágúst 2025 22:04 Frederik Birk var virkilega pirraður eftir leik. vísir / diego Frederik Birk, þjálfari Bröndby, sagði lítið en lét tilfinningar sínar greinilega í ljós í viðtali eftir 3-0 tapið gegn Víkingum í kvöld, niðurstaða sem eru „risastór“ vonbrigði. Fyrstu tvö mörk Víkings voru skoruð beint eftir hornspyrnur, Nikolaj Hansen skallaði boltann fyrstur í netið og svo gerði Oliver Ekroth slíkt hið sama. „Við töpuðum skallaeinvígunum, þeir voru sterkari en við í loftinu og það er svekkjandi“ sagði þjálfarinn og var svo spurður hvort hans menn hefðu verið að einbeita sér of mikið að Nikolaj Hansen og gleymt Oliver Ekroth í öðru markinu. „Nei við vorum að einbeita okkur að öllum þeirra mönnum en þeir voru betri sóknarlega en við vorum varnarlega.“ Danskir fjölmiðlar fóru mikinn í kjölfar tapsins og töluðu um algjöra niðurlægingu en þjálfarinn vildi ekki tjá sig um það. „Þú verður að spyrja fjölmiðlana, ekki mig“ sagði hann. Fyrir seinni leikinn segist þjálfarinn vera með plan en hann vill líka sjá sína menn gera betur á öllum sviðum fótboltans. „Þetta var ekki nógu gott… Við verðum að gera betur á öllum sviðum fótboltans og svo skoðum við taktíkina, við þurfum að fara aftur í grunngildin og gera betur… Auðvitað hef ég trú á því að við getum snúið einvíginu við“ sagði Frederik Birk að lokum. Sambandsdeild Evrópu Víkingur Reykjavík Mest lesið Uppgjörið: Víkingur - Bröndby 3-0 | Niðurlægðu gestina og Víkingar í frábærum málum Fótbolti Svakaleg slagsmál í æfingarleik á Spáni Fótbolti Dagný kveður West Ham með tárin í augunum Enski boltinn Uppgjörið: Zrinjski - Breiðablik 1-1 | Guði sé lof fyrir kaffi Fótbolti „Ekki sáttir við að Íslendingur kæmi að kenna þeim“ Fótbolti Stúkan: Getur KR fallið úr deildinni? Íslenski boltinn Framari týndi boltanum í miðjum leik og Rikki G var alveg gáttaður Íslenski boltinn Markvörður íslenska liðsins með fimm mörk Handbolti Blikarnir hoppuðu út í á Fótbolti Gjörbreytt framlína Man United með tilkomu Šeško Enski boltinn Fleiri fréttir „Þeir voru sterkari en við í loftinu“ Sauð allt upp úr hjá stuðningsfólki Bröndby eftir leik „Fullkominn skandall, Bröndby niðurlægt á Íslandi“ „Eitt af þessum kvöldum þar sem allt gekk upp“ „Sáum á dómurunum í restina að þeir höfðu eitthvað á samviskunni“ „Ákvað bara að láta vaða“ „Það var góð barátta í okkur og mikil liðsheild“ Uppgjörið: Zrinjski - Breiðablik 1-1 | Guði sé lof fyrir kaffi Sævar Atli hetja Brann sem er í góðum málum Gjörbreytt framlína Man United með tilkomu Šeško Uppgjörið: Víkingur - Bröndby 3-0 | Niðurlægðu gestina og Víkingar í frábærum málum Uppgjörið: Fram - Breiðablik 1-6 | Ekkert fær Blika stöðvað Uppgjörið: Þór/KA - Valur 1-2 | Mikilvægur sigur gestanna Uppgjör: Stjarnan - Tindastóll 3-0 | Hoppa upp í efri hlutann eftir sannfærandi sigur Arsenal tapar fyrstu tveimur leikjum sínum með Gyökeres Fengið nokkur skilaboð eftir skipti frá Val til KR Scott McTominay og níu leikmenn PSG tilnefndir til Ballon d'Or Sjáðu Hákon leggja upp mark fyrir Giroud Maddison frá í að minnsta kosti hálft ár Reyndu að ráða Solskjær áður en þeir réðu svo Heimi Hallgríms Sjáðu mörkin úr Bestu: Nú er hinn Pedersen bróðirinn farinn að skora líka Þrjár þjóðir upp fyrir Ísland á FIFA listanum „Ég var í smá sjokki“ Dagný kveður West Ham með tárin í augunum Framari týndi boltanum í miðjum leik og Rikki G var alveg gáttaður „Ekki sáttir við að Íslendingur kæmi að kenna þeim“ Stúkan: Getur KR fallið úr deildinni? Blikarnir hoppuðu út í á Svakaleg slagsmál í æfingarleik á Spáni Aðeins sjö lið í heiminum eytt meira en nýliðar Sunderland Sjá meira