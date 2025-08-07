Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna (FAO) segir aðeins 1,5 prósent af ræktarlandi á Gasa enn aðgengilegt og nýtanlegt.
Áður en Ísraelsher hóf árásir sínar á svæðinu lifði nær fjórðungur íbúa að öllu leyti eða hluta til á ræktun, landbúnaði eða fiskveiðum.
Fjöldi tegunda af ávöxtum, grænmeti, hnetum og kornvöru var ræktaður á Gasa en í júlí síðastliðnum höfðu 86 prósent alls ræktarlands verið eyðilögð.
Ísraelsher hefur verið sakaður um að hafa viljandi skemmt innviði til matvælaframleiðslu en í síðustu viku var hluti fræbanka í Hebron eyðilagður.
Sérfræðingar og stofnanir Sameinuðu þjóðanna hafa varað við því frá því í fyrra að stjórnvöld í Ísrael hafi fyrirskipað árásir á innviði, gagngert til þess að valda hungursneyð.
Fjöldi fólks, þar á meðal yfir hundrað börn, er nú talinn hafa látist af völdum vannæringar. Matvæla- og landbúnaðarstofnunin segir gríðarlega mikilvægt að ræktun og matvælaframleiðsla á svæðinu hefjist á ný.