Framari týndi boltanum í miðjum leik og Rikki G var alveg gáttaður Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 7. ágúst 2025 09:02 Ríkharð Óskar Guðnason lýsti furðulegu aviki í gær þegar Framarinn Tryggvi Snær Geirsson týndi boltanum í miðjum leik. Sýn Ríkharð Óskar Guðnason var að lýsa leik Fram og Stjörnunnar í Bestu deild karla í fótbolta í gærkvöldi. Stúkan skoðaði eitt skemmtilegt atvik í leiknum sem lýsing Rikka G gerði bara enn betra. „Skemmtilegt atvik sem gerðist. Við duttum í smá hláturskast þegar við horfum á leikinn þrír saman. Við sjáum hér gott atvik í góðri lýsingu Rikka G,“ sagði Kjartan Atli Kjartansson, umsjónarmaður Stúkunnar en sérfræðingar hans voru Albert Brynjar Ingason og Sigurbjörn Hreiðarsson. „Hann finnur ekki boltann, týnir honum. Brýtur svo af sér hérna og Stjarnan á aukaspyrnu á stórhættulegum stað,“ sagði Ríkki í lýsingunni. Það var komið fram á 86. mínútu leiksins en Tryggvi Snær Geirsson var nýkominn inn á sem varamaður og var ekki alveg með á nótunum. „Hvernig fann hann ekki boltann? Eftir allan þennan tíma,“ sagði Rikki og horfði á endursýninguna þar sem Framarinn kom ekkert betur út. „Þetta er stórfurðulegt,“ sagði Rikki og strákarnir í Stúkunni voru þegar byrjaðir að hlæja áður en var skipt á þá aftur. Það má sjá atvikið, heyra lýsinguna og sjá viðbrögð strákanna í Stúkunni hér fyrir neðan. Klippa: Stúkan: Rikki G lýsir því þegar leikmaður Fram finnur ekki boltann Besta deild karla Fram Stjarnan Stúkan Mest lesið Svakaleg slagsmál í æfingarleik á Spáni Fótbolti „Ekki sáttir við að Íslendingur kæmi að kenna þeim“ Fótbolti Stúkan: Getur KR fallið úr deildinni? Íslenski boltinn Blikarnir hoppuðu út í á Fótbolti Framari týndi boltanum í miðjum leik og Rikki G var alveg gáttaður Íslenski boltinn Dagný kveður West Ham með tárin í augunum Enski boltinn Trump réði sjálfan sig í stórt starf á Ólympíuleikunum Sport Ísland í átta liða úrslit eftir ótrúlega endurkomu Körfubolti „Ég hef aldrei séð Stjörnuna spila svona“ Íslenski boltinn Ákærður fyrir að hnupla treyju LeBron sem seldist seinna á nær hálfan milljarð Körfubolti Fleiri fréttir „Ég var í smá sjokki“ Framari týndi boltanum í miðjum leik og Rikki G var alveg gáttaður Stúkan: Getur KR fallið úr deildinni? „Ég hef aldrei séð Stjörnuna spila svona“ „Ég er mjög þreyttur“ Uppgjörið: Afturelding - Vestri 1-1 | Deila með sér stigunum „Mæli með að dómarar nái þessum hraða með boltann“ Uppgjörið: Fram - Stjarnan 1-1 | Allir ósáttir eftir jafntefli Leiknir selur táning til Serbíu Markametið hans Patricks Pedersen í tölum Sjáðu Pedersen bæta metið og Skagamenn jafna með skrýtnum mörkum Uppgjör: ÍA - Valur 2-2 | Skaginn náði í stig með ótrúlegu marki Hansen hamingjusamur í Víkinni næstu árin Tryggvi þurfti að bíða í 257 daga eftir að bæta metið „Margir sem voru tilbúnir að koma honum fyrir kattarnef fyrir mig“ Natasha með slitið krossband Kári reynir að hjálpa HK upp um deild „Báðir endar vallarins mættu vera betri“ „Skemmtilegra þegar vel gengur“ Uppgjörið: Valur - Breiðablik 0-3 | Létt verk fyrir meistarana Sjáðu umdeilda vítadóminn og sigurmarkið sem var dæmt af Sjáðu tvennu Sigurðar og snögg svör Víkinga Tómas Bent seldur til Skotlands Sigurður grautfúll: „Líður eins og við höfum tapað þessum leik“ „Dómur af himnum ofan“ Þurfa þrjú stig „ef við ætlum ekki að lenda í veseni“ „Ég veit ekkert hverjir þetta voru“ „Alltaf gaman að skora fyrir uppeldisfélagið“ Uppgjörið: FH - Víkingur 2-2 | Forza ragazzi! Uppgjör: Breiðablik - KA 1-1 | Umdeild vítaspyrna tryggði Íslandsmeisturunum stig Sjá meira