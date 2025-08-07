Íslenskur karlmaður á sjötugsaldri mun hafa verið handtekinn í Grikklandi á dögunum vegna gruns um heimilisofbeldi.
Greint var frá málinu á vef Landhelgisgæslu Grikklands, en grískir fjölmiðlar hafa jafnframt greint frá því.
Í tilkynningu landhelgisgæslunnar segir að þann 1. ágúst hafi 61 árs gamall maður, íslenskur ríkisborgari, verið handtekinn við smábátahöfn í bænum Pýþagóríu á eyunni Samos.
Embættismenn grískra hafnaryfirvalda hafi handtekið Íslendinginn vegna gruns um heimilisofbeldi og hótun. Yfirvöld þar í landi eru sögð rannsaka málið og það sé á frumstigi.
Málið er ekki á borði borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins, að því sem fram kemur í svari við fyrirspurn fréttastofu til ráðuneytisins.