„Það má ekki gleyma því af hverju við vorum að þessu“

Anna starfar sem markþjálfi, einkaþjálfari og skemmtikraftur, en Halldór er líftæknifræðingur. Saman eiga þau yndislegan son, og Halldór á eina dóttur úr fyrra sambandi. Parið trúlofaði sig í borg ástarinnar París árið 2021 þegar Anna var ólétt af syni þeirra.

Fór langur tími í að undirbúa stóra daginn?

Já, við byrjuðum undirbúninginn árið áður. Ég tók strax frá veislustjórann Friðrik Agna, vin minn hjá Happy Studio, salinn Veislusmára, athafnastjórann Selmu Björnsdóttur og skemmtikraftana Pál Óskar, Heru Björk og Haffa Haff. Svo bókaði ég Grillvagninn fyrir matinn. Þetta voru þau atriði sem mér fannst allra mikilvægast að tryggja snemma.

Voruð þið sammála í skipulaginu?

Já, ég sá mest um skipulagið og sýndi Halldóri reglulega hverju ég var að vinna að. Við völdum þó saman að hafa Selmu sem athafnastjóra – okkur leist best á hana. Það eina sem hann vildi öðruvísi var að hafa spilaborð, sem var auðvelt að redda.

Ég lagði mikla áherslu á skemmtilega upplifun fyrir gesti. Ég vildi hafa photobooth með prentara og setti gestabók með lími og pennum við hliðina, svo gestir gætu prentað út mynd af sér og skrifað kveðju. Fyrir ofan myndaboxið hengdum við mynd af pabba Halldórs, Benedikti Halldórssyni, sem lést árið 2022.

Hann hefði örugglega verið sá sem stæði fyrir myndatökunni ef hann væri enn með okkur.

Í fordrykk var Töst svo allir gætu skálað saman. Með matnum var boðið upp á rauðvín og hvítvín, og svo bjór og breezer í partýið.

Í eftirrétt var heimabökuð kaka sem mágkona mín Freydís töfraði fram. Síðan vorum við með súkkulaðibrunn og ávexti frá Hótel Kríunesi, auk konfekts og snakk sem sló í gegn með kökunni.

Brúðkaupsdagurinn byrjaði hræðilega

Hvernig var brúðkaupsdagurinn?

Hann var frekar rólegur hjá Halldóri. Hann þurfti að redda ýmsu, skutla dótturinni í förðun og knúsa mig í einu sársaukakastinu mínu – svo fór hann bara í badminton í hádeginu og gerði sig til í rólegheitum.

Dagurinn byrjaði hins vegar hræðilega hjá mér. Ég er með Crohn’s og fæ mikla magaverki, sérstaklega við álag, og var í hræðilegum sársauka mestallan daginn. Ég var svo heppin að hárgreiðslukonan mín, Elísabet Ýr Einarsdóttir, er líka höfuðbeina- og spjaldhryggsjafnari, hún hjálpaði mér í gegnum verstu köstin og var algjör bjargvættur.

Það var eiginlega kraftaverk hvað hún og förðunarfræðingurinn Guðný Rós Ström Hjaltadóttir náðu að gera mig glæsilega á svo stuttum tíma.

Ég gisti á Hótel Kríunesi og byrjaði daginn á morgunverði með erlendu vinkonunum mínum. Reyndi svo að hvíla mig aðeins og fá mér smá að borða áður en kom að baði, sturtu og undirbúningi.

Ég fór í hár og förðun uppi hjá þeim stelpunum, tók svo smá „grounding“ úti áður en ég hélt af stað í Veislusmárann. Klæddi mig í brúðarkjólinn þar, en var í Bride-slopp og kósýfötum alveg fram að því.

Þakklát að hafa pabba sinn með í gleðinni

Athöfnin var svo falleg og innileg. Selma kom fyrst inn, og strax á eftir gekk Halldór inn undir lagið „Along Rusty Nails“. Ég valdi píanóútgáfu af laginu „Make You Feel My Love“ og gekk inn með pabba mínum, sem var sérstaklega tilfinningaríkt þar sem hann hafði fengið blóðtappa erlendis rétt rúmum mánuði áður.

Ég var því mjög þakklát að hann gæti staðið með mér þennan sérstaka dag.

Selma flutti persónulegar sögur um samband okkar og las upp lýsingar sem við höfðum sent henni, sem skapaði hjartnæmt og fallegt andrúmsloft. Dóttir Halldórs, Módís, gegndi hlutverki hringaberans og við gengum niður göngugólfið við tónlistina „Married Life“ úr teiknimyndinni Up. Brúðkaupsvalsinn dönsuðum við svo við lagið „All My Love“ með Coldplay, sem skapaði ógleymanlegt augnablik.

Í kjölfarið kynnti Friðrik Agni veislustjóri sig og hélt ræðu, áður en skemmtiatriði og matur voru framreidd. Eftir það var sýnt steggja- og gæsamyndband, og eftirréttur borinn fram. Kvöldinu lauk með ræðum, flashmob, og frábærri stemmingu undir stjórn Heru og Haffa Haff, sem stýrðu tónlistinni sem DJ þar til salurinn lokaði um miðnætti.

Flashmob og partý

Hvaðan fenguði innblástur?

Ég hef skemmt í mörgum brúðkaupum og vissi strax þegar ég sá salinn Veislusmárann hvað ég vildi, ljóst og klassískt þema. Einu þeirra tók ég eftir ljósablöðrum og keypti tvær fyrir hvert borð, sem gaf salnum ótrúlega fallegt yfirbragð. Starfsfólkið sá svo um skreytingarnar með mikilli fagmennsku og yfirvegun, algjörir snillingar. Ég mæli eindregið með að nýta þjónustu þeirra fyrir alla þætti brúðkaupsins.

Hverjir sáu um veislustjórn?

Friðrik Agni Árnason, samstarfsmaður minn hjá Happy Studio, sá um veislustjórn. Allir voru sammála um hversu frábær og skipulagður hann var. Hélt ró sinni allan tímann og sá upp að halda stuðinu gangandi allan tímann og fékk alla til að dansa.

Voru einhver skemmtiatriði?

Páll Óskar tók lagið fyrir matinn ásamt Ásgeiri Ásgeirssyni á gítar. Síðar um kvöldið komu Hera Björk og Haffi Haff og héldu partýtónlistinni gangandi. Systir mín stóð þó upp úr þetta kvöld þegar hún sló í gegn með lagið „Mamma Mia“ sem hún hafði breytt í „Anna Mia“.

Friðrik Agni og mamma mín, Sigrún Kjartansdóttir, leiddu þar að auki zumba dans.

Hvað voru margir gestir? Það voru níutíu manns.

Hvaðan eru fötin ykkar?

Ég var með tvo kjóla á brúðkaupsdaginn. Annar var keyptur á Facebook Marketplace fyrir fimmtán þúsund krónur, og smellpassaði fullkomlega þegar ég mátaði hann – klassískur og fallegur. Síðan skoðaði ég ýmsa partýkjóla en endaði á glimmerkjólnum frá Miss ACC. Vildi frekar verja meiri fjármunum í skemmtiatriðin en í fleiri kjóla. Skóna og undirfötin keypti ég hjá Loforði.

Halldór leigði einnig sín föt hjá Loforði. Við keyptum hvítan kjól og skó fyrir dótturina í Cosmo, og drengurinn fékk föt líkt og pabbi sinn, leigð hjá Loforði.

Var eitthvað sem kom mest á óvart?

Kostnaðurinn við svona stórt brúðkaup getur verið verulegur, og hjá okkur nam hann um tvær milljónir.

Hvað stendur upp úr?

Allt! En hvað mest stendur upp úr fyrir mér er athöfnin sjálf að gifta mig manninum mínum. Það má ekki gleyma því af hverju við vorum að þessu.

Systir mín kom mér þó sérstaklega á óvart með flashmob-inu sínu, sem var algjörlega ógleymanlegt!

Eruð þið með eitthvað gullið ráð fyrir komandi brúðhjón?

Minnkið stressið. Deilið verkefnum og fáið einhvern til að sjá um allt á brúðkaupsdaginn. Hafið rólega vikuna áður, sérstaklega daginn fyrir veisluna. Takið hjálp frá fjölskyldu og vinum – þau vilja svo gjarnan hjálpa. Svona stór veisla reynir mikið á taugarnar, svo veislustjóri er nauðsyn. Okkar veislustjóri hélt öllum rólegum, jafnvel þegar ég lenti í hræðilegu sársaukakasti og var grátandi inni í VIP-herberginu.

Gestirnir tóku því hins vegar ekki eftir og skemmtu sér konunglega frammi á gólfinu. “Brúðkaup aldarinnar” voru þau orð sem ég heyrði um kvöldið, þegar allir dönsuðu eins og enginn væri morgundagurinn.

Ætlið þið í brúðkaupsferð?

Já, við ætlum til Ítalíu og stefnum á að bíða fram á haust – elskum að lengja sumarið!