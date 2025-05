„Mig langar að kom með litla sögu úr hversdagslífinu,“ sagði Bergþór í dagskrárliðnum störfum þingsins í dag, og vísaði til þess að seinna yrði rætt um breytingu á lögum um leigubíla.

„Ég kom til landsins í gegnum flugvöllinn í Keflavík í gær og þurfti, þá sjaldan að það gerist, að taka leigubíl þaðan. Þegar ég settist upp í leigubílinn og það kom á daginn að ferðin var stutt var það fyrsta sem ég heyrði, með leyfi forseta: „You have to take another car.“ eða „Þú þarft að taka annan bíl,““ sagði Bergþór.

„Ég þóttist ekki heyra þetta. Ég var skömmu síðar spurður hvort ég væri Íslendingur og ég ákvað að spila með og neitaði því, sagðist vera annarrar þjóðar.“

Honum hafi síðan verið skutlað á áfangastað.

„Og þá kemur á daginn að ég hafði verið munstraður á stórhátíðartaxta klukkan fjögur á mánudegi.“´

Svartir sauðir innan um heiðvirða leigubílstjóra

Líkt og áður segir setti Bergþór söguna í samhengi við fyrirhugaðar breytingar á leigubílalögum sem voru ræddar í kjölfarið. Miðflokksmenn voru ekki ánægðir með breytingar sem voru gerðar á lögunum árið 2022, og segja þær hafa haft fyrirsjáanlegar afleiðingar.

Undanfarin misseri hefur mikið verið rætt um leigubílamarkaðinn hér á landi.

„Meginþorrinn er heiðvirðir, góðir leigubílstjórar og það er enginn sem velkist í vafa um það, en þarna innan um eru svartir sauðir sem ég held að við þurfum að fara að nálgast af þeirri festu sem slíkir skilja,“ sagði Bergþór.

„Þetta var svona raunheimareynsla af því sem hefur verið lýst hér mánuðum saman sem hálfgerðu stríðsástandi á Keflavíkurflugvelli.“

Ekki há upphæð en staðfesti leiðinlegan veruleika

Í samtali við Vísi segir Bergþór að um erlendan leigubílstjóra hafi verið að ræða. Hann hafi verið á leið til staðar sem sé skammt frá flugvellinum og bílstjórinn haft „hóflegan“ áhuga á að fara þangað.

„Þegar ég spyr hann út í kostnaðinn, sem mér þótti miðað við miðann í glugganum doldið hár, þá fór hann í útlistingar á því. Ég þakkaði fyrir og fór úr bílnum eftir að hafa greitt.“

Þannig þú leyfðir honum að okra á þér?

„Það má segja það. Mér þótti þetta áhugavert og vildi sjá hvernig þessu myndi vinda fram,“ segir Bergþór sem tiltekur að tvö atriði úr umræðunni um leigubíla hafi kveikt áhuga hans þarna. Annars vegar sé það að ákveðnir leigubílstjórar hafni því að taka stutta túra, líkt og til Keflavíkur. Hins vegar sé það að herjað sé á túrista.

Bergþór segist ekki vera með sundurliðan reikning, en að akstursvegalengdin og stórhátíðartaxtinn miðað við verðlista í rúðu bílsins hafi gengið upp, upp á krónu. Um hafi verið að ræða 3.600 krónur, ef Bergþór man rétt.

„Þetta eru ekki stórar tölur, en áhugavert að þetta passi upp á krónu miðað við verðmiðann í glugganum,“ segir Bergþór.

„Það er leiðinlegt að fá staðfestingu á því að það sé eitthvað til í því að ferðamenn væru útsettir fyrir því að vera rukkaðir umfram það sem eðlilegur taxti væri.“

Þú telur að þú hefðir ekki lent í þessu hefðiru bara sagst vera Íslendingur?

„Maður verður bara að geta sér til um það hver líkindin á því eru.“