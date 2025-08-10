Innlent

Níu gistu fanga­geymslur í nótt

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Lögreglan sinnti ýmsum verkefnum í nótt.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sinnti fjölda verkefna í nótt. Í dagbók lögreglu segir að 125 mál hafi verið bókuð í kerfi lögreglu í gærkvöldi og í nótt. Níu gistu fangageymslur. 

Í tilkynningu lögreglunnar segir að lögregla hafi sett upp ölvunarpóst í Reykjavík og fengið ökumenn til að blása. Hver einasti ökumaður hafi mælst innan marka og fengið að halda akstri áfram. 

Á öðrum stað í Reykjavík hafi ökumaður og farþegi reynt að flýja lögreglu þegar hún sinnti umferðareftirliti. Báðir hafi náðst og ökumaðurinn sé grunaður um akstur undir áhrifum vímuefna. 

Í Reykjavík var einnig tilkynnt um bekk í ljósum logum utandyra. Kveikt hefði verið í rusli undir bekknum. Þegar lögreglu bar að garði var aftur á móti engan eld að finna. 

Lögregla sinnti jafnframt umferðareftirliti í Hafnarfirði og Garðabæ, en í umdæminu voru tveir sektaðir fyrir of hraðan akstur. Einn var handtekinn vegna gruns um akstur undir áhrifum áfengis og einn vegna gruns um akstur undir áhrifum vímuefna.

