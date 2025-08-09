Vond niðurstaða Úkraínu, ásakanir á hendur sáttasemjara og síðasta hlaupið Vésteinn Örn Pétursson skrifar 9. ágúst 2025 11:45 Hádegisfréttir Bylgjunnar eru á slaginu 12. Úkraínuforseti segir ekkert land verða gefið eftir í samningum. Sérfræðingur segir líklegt að það þurfi að gerast. Fjallað verður um málið í hádegisfréttum Bylgjunnar. Þar fjöllum við einnig um ásakanir á hendur Ástráði Haraldssyni ríkissáttasemjara um áreitni í garð starfsmanns embættisins þegar hann starfaði þar sem verktaki. Félagsmálaráðuneytið er með málið til skoðunar. Þá verður fjallað um Gleðigönguna sem gengin verður í dag, en hún er hápunktur Hinsegin daga sem haldnir hafa verið hátíðlegir í vikunni. Eins verður fjallað um Jökulsárhlaupið, sem er víðavangshlaup sem fer fram í 20. og síðasta skipti í dag. Í heimi íþróttanna verður fótboltinn í eldlínunni, bæði Besta deild kvenna og undankeppni fyrir heimsmeistaramót karla. Ekki missa af hádegisfréttum Bylgjunnar í beinni útsendingu á Vísi og Bylgjunni á slaginu 12. Klippa: Hádegisfréttir 9. ágúst 2025 Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Lést eftir skyndileg veikindi við klettastökk Innlent Rekinn eftir tvo mánuði hjá skattinum og samdægurs tilnefndur sendiherra á Íslandi Erlent Rannsaka ásakanir á hendur ríkissáttasemjara Innlent Skotárás á Times Square Erlent Gefur ekkert landsvæði eftir Erlent Samdráttur og vítahringur í boði stjórnvalda Innlent Segjast ekkert hafa vitað um hætturnar í Reynisfjöru Innlent Amma ræsti neyðarhnapp við enn eina árás dóttur sinnar Innlent Aserar og Armenar skrefi nær friði eftir sögulegan fund í Hvíta húsinu Erlent Alelda bíll í Þórsmörk Innlent Fleiri fréttir Alelda bíll í Þórsmörk Vond niðurstaða Úkraínu, ásakanir á hendur sáttasemjara og síðasta hlaupið Mikill meirihluti hefur áhyggjur af stríðsátökum Rannsaka ásakanir á hendur ríkissáttasemjara Samdráttur og vítahringur í boði stjórnvalda Ekki stafi lengur tilvistarógn af Hamasliðum Lést eftir skyndileg veikindi við klettastökk Segjast ekkert hafa vitað um hætturnar í Reynisfjöru Féll fjóra metra í vinnuslysi í Kópavogi Ómeðvitaðir ferðamenn í Reynisfjöru, síbökuð hjón og tölvuspil fram á nótt Enginn árangur af „veiða og sleppa“ aðferðinni Flokkarnir dæla milljónum í áróður á Meta Hræðast að fleiri en einn fari í sjóinn Átökin „hvorki vegna né þrátt fyrir“ áfengissöluna Heitavatnslaust í Laugardal Lést við flúðasiglingar í Vestari-Jökulsá Langflestir telja sig búa á góðum stað fyrir samkynhneigða Áttu ekki von á neinu veseni og viðbúnaður eftir því Amma ræsti neyðarhnapp við enn eina árás dóttur sinnar Maður féll í Vestari-Jökulsá Fangar í einangrun vegna sama máls noti ekki sama útisvæði Hundarnir þegar aflífaðir en ákvörðun um lógun ólögmæt Samskipti fanga í einangrun, tapsárir Danir og drottning Gleðigöngunnar Allir fundir við ESB „fyrst og fremst“ hagsmunagæsla Telja að lífvörður myndi aðeins gera ferðamenn kærulausari Esjan snjólaus og það óvenju snemma Íslendingurinn í Grikklandi laus úr haldi Dvalarleyfi langtum dýrara í hinum Norðurlöndunum Lögreglurannsókn á banaslysi í Brúará „svo til“ lokið Nauðsynlegt að fólk fái úrræði til að vernda sig frá djúpfölsunum Sjá meira