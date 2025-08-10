Deilt um ESB og Sólveig Anna ræðir útlendingafrumvarp Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 10. ágúst 2025 09:46 Sprengisandur hefst klukkan 10. Kristján Kristjánsson stýrir þættinum að venju. Vísir Umræðuþátturinn Sprengisandur er á sínum stað á Bylgjunni í dag en þar fær Kristján Kristjánsson þáttastjórnandi til sín góða gesti og ræðir við þá samfélagsmálin sem brenna á þjóðinni. Fyrstur mætir Guðmundur Hálfdánarson, prófessor í sagnfræði, og ræðir um þjóðir og þjóðerni. Hvað er það sem myndar þjóð, ógna fólksflutningar hugmyndum um samstöðu og samkennd og hvaða áhrif hefur vaxandi þjóðernishyggja, meðal annars hér á landi? Næstu gestir Kristjáns eru Helga Vala Helgadóttir, varaformaður Evrópuhreyfingarinnar og Hjörtur J. Guðmundsson, blaðamaður og einn talsmanna Heimssýnar sem berst gegn aðild að ESB. Þau ætla að rökræða aðild að Evrópusambandinu. Diljá Mist Einarsdóttir og Dagur B. Eggertsson alþingismenn ræða síðan tollamál í kjölfar bæði verndartolla Evrópusambandsins og tolla Bandaríkjanna á vörur framleiddar á Íslandi, hagsmunagæslu okkar og stöðu í framhaldinu. Síðasti gestur Kristjáns er Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar. Hún bregst við hugmyndum dómsmálaráðherra um þrengri reglur fyrir veitingu dvalarleyfa fólks sem hingað vill koma til starfa. Hægt er að hlusta á þátt dagsins á Bylgjunni og í spilaranum hér að neðan. Sprengisandur Mest lesið Lögreglan tekur leigubílamálin fastari tökum Innlent Sendiherra á Íslandi á grundvelli misskilnings Innlent Eiganda Trump Burger verður sparkað úr landi Erlent Úkraína og Evrópa óttast meðvirkni Trump Erlent Íhugar að bjóða Selenskí eftir allt saman Erlent Borgarbúar fá annan góðviðrisdag Veður Pallaball fram á rauðanótt: „Farðu og finndu fólkið þitt!“ Innlent Níu gistu fangageymslur í nótt Innlent Bjartsýn á að Trump nái árangri með Pútín Erlent Amma ræsti neyðarhnapp við enn eina árás dóttur sinnar Innlent Fleiri fréttir Deilt um ESB og Sólveig Anna ræðir útlendingafrumvarp Níu gistu fangageymslur í nótt Sendiherra á Íslandi á grundvelli misskilnings Pallaball fram á rauðanótt: „Farðu og finndu fólkið þitt!“ Lögreglan tekur leigubílamálin fastari tökum Vond staða Úkraínu, furðukenning um geimverur og Gleðigangan Taka þurfi ráðgjöf Hafró til endurskoðunar Alelda bíll á Emstruleið Vond niðurstaða Úkraínu, ásakanir á hendur sáttasemjara og síðasta hlaupið Mikill meirihluti hefur áhyggjur af stríðsátökum Rannsaka ásakanir á hendur ríkissáttasemjara Samdráttur og vítahringur í boði stjórnvalda Ekki stafi lengur tilvistarógn af Hamasliðum Lést eftir skyndileg veikindi við klettastökk Segjast ekkert hafa vitað um hætturnar í Reynisfjöru Féll fjóra metra í vinnuslysi í Kópavogi Ómeðvitaðir ferðamenn í Reynisfjöru, síbökuð hjón og tölvuspil fram á nótt Enginn árangur af „veiða og sleppa“ aðferðinni Flokkarnir dæla milljónum í áróður á Meta Hræðast að fleiri en einn fari í sjóinn Átökin „hvorki vegna né þrátt fyrir“ áfengissöluna Heitavatnslaust í Laugardal Lést við flúðasiglingar í Vestari-Jökulsá Langflestir telja sig búa á góðum stað fyrir samkynhneigða Áttu ekki von á neinu veseni og viðbúnaður eftir því Amma ræsti neyðarhnapp við enn eina árás dóttur sinnar Maður féll í Vestari-Jökulsá Fangar í einangrun vegna sama máls noti ekki sama útisvæði Hundarnir þegar aflífaðir en ákvörðun um lógun ólögmæt Samskipti fanga í einangrun, tapsárir Danir og drottning Gleðigöngunnar Sjá meira