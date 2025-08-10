Innlent

Sprengisandur hefst klukkan 10. Kristján Kristjánsson stýrir þættinum að venju.
Umræðuþátturinn Sprengisandur er á sínum stað á Bylgjunni í dag en þar fær Kristján Kristjánsson þáttastjórnandi til sín góða gesti og ræðir við þá samfélagsmálin sem brenna á þjóðinni.

Fyrstur mætir Guðmundur Hálfdánarson, prófessor í sagnfræði, og ræðir um þjóðir og þjóðerni. Hvað er það sem myndar þjóð, ógna fólksflutningar hugmyndum um samstöðu og samkennd og hvaða áhrif hefur vaxandi þjóðernishyggja, meðal annars hér á landi?

Næstu gestir Kristjáns eru Helga Vala Helgadóttir, varaformaður Evrópuhreyfingarinnar og Hjörtur J. Guðmundsson, blaðamaður og einn talsmanna Heimssýnar sem berst gegn aðild að ESB. Þau ætla að rökræða aðild að Evrópusambandinu.

Diljá Mist Einarsdóttir og Dagur B. Eggertsson alþingismenn ræða síðan tollamál í kjölfar bæði verndartolla Evrópusambandsins og tolla Bandaríkjanna á vörur framleiddar á Íslandi, hagsmunagæslu okkar og stöðu í framhaldinu.

Síðasti gestur Kristjáns er Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar. Hún bregst við hugmyndum dómsmálaráðherra um þrengri reglur fyrir veitingu dvalarleyfa fólks sem hingað vill koma til starfa.

