Eldur kviknaði í gömlu timburhúsi nálægt miðbæ Akraness fyrir hádegi í dag. Búið er að ráða niðurlögum eldsins, en miklar skemmdir urðu á húsinu.
Björn Þórhallsson, aðstoðarslökkviliðsstjóri á Akranesi greinir frá þessu í samtali við fréttastofu.
Ekkert sé vitað um eldsupptök, en lögreglan fari með rannsókn málsins í framhaldinu.
Slökkvistarf hafi gengið mjög vel, og tjón hafi einskorðast við húsið.
„Þetta var töluverður eldur þegar við komum að því, en það gekk bara mjög vel. Það eru miklar skemmdir á húsinu, en ekkert annað,“ segir Björn.