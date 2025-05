Molly-Mae og Tommy Fury saman á ný

Molly-Mae staðfesti sambandið formlega í lokaþætti sjónvarpsþáttanna Molly-Mae: Behind It All, sem fjalla um líf fyrirsætunnar, á Amazon Prime. Í þættinum ræddu Molly og Tommy saman símleiðis og svo mátti sjá myndir af parinu.

Sést hefur til þeirra Mae og Fury síðustu mánuði, þau sáust kyssast á gamlársdag og náðust myndir af þeim saman í sólarlandafríi og heima hvort hjá öðru. Hingað til hafa þau hins vegar ekkert greint frá sambandinu eftir að það slitnaði upp úr því í ágúst.

Molly-Mae sagðist þá hafa slitið sambandinu vegna áfengisneyslu Fury sem hafði tekið sér pásu frá boxi. Sagðist hún vera harmi slagin að sambandið væri á enda.

Í lokaþætti seríunnar sem kom út í vikunni sagði Molly að þau væru tekin saman aftur og að Fury væri „besta útgáfan“ af honum sjálfum.

„Hvernig við erum núna er ástæðan fyrir því að ég hef þraukað allan þennan tíma, því ég veit hversu frábær við getum verið,“ sagði hún í þættinum.

„Við erum virkilega á leiðinni á góðan stað þessa stundina og þessi útgáfa af honum núna er sú besta sem ég hef séð,“ sagði hún jafnframt.