Var mjög heit fyrir lýtalækninum

Tara Sif er gift Elfari Elí Schweitz Jakobsson lögfræðingi og saman eiga þau einn dreng. Hjónin giftu sig eftirminnilega í smábænum Ca­stel Gand­ol­fo á Ítalíu árið þann 11. ágúst árið 2023 í smábænum Ca­stel Gand­ol­fo. Veisluhöldin stóðu yfir í þrjá daga og var draumi líkast.

Tara Sif sýnir lesendum Vísis hina hliðina þessa vikuna.

Aldur? 32 ára (samt bara 27 ára).

Starf? Fasteignasali hjá Lind og Barre þjálfari hjá World Class. Svo tek ég reglulega alls kyns auka verkefni í tengslum við dansinn, Instagram o.fl.

Fjölskylduhagir? Gift og saman eigum við einn lítinn gaur.

Lýstu sjálfri þér í þremur orðum: Girly-girl, hreinskilin og jákvæð.

Hvað er á döfinni? Við vorum að kaupa hús sem við ætlum að taka í gegn að innan. Erum mjög spennt að stækka við okkur og skipta um umhverfi. Ég er með mjög ýktar væntingar, en vonandi tekst að gera þær að veruleika.

Elfar er voða þægilegur gæi og segir já við flestum mínum hugmyndum, upp að vissu marki.

Þín mesta gæfa í lífinu? Ég á bestu fjölskyldu í heimi og er ríkust með vinkonur. Svo elska ég allt sem glitrar og er með speglasýki á háu stigi. Ætli hvítvín sé ekki líka ofarlega á listanum.

Hvar sérðu þig eftir tíu ár? Ég er mikil hafa gaman-kona. Því ætla ég að segja að ég verði á snekkju á Maldives eyjum að drekka margarítu með mínu besta fólki. Ég verð vonandi líka búin að eignast eina mini-Töru, núll stress þar samt, og vera heilbrigð og hamingjusöm með sama frábæra fólkið í kringum mig.

Hvað viltu upplifa áður en þú deyrð? Bora Bora, Eminem tónleika, Afríku-safari, eiga afmæli í Vegas með öllum vinkonum mínum, limitless shopping spree, og ó guð svo margt fleira. Ég á líka enn eftir að fara til Dúbaí.

Besta heilræði sem þú hefur fengið? Það reddast alltaf allt!

Hvað hefur mótað þig mest? Líklega dansinn og mín sæta systir.

Hvað gerirðu til að endurhlaða batteríin?

Ég fer í Laugar Spa á morgnana eftir Barre kennslu sem er mitt me-time. Svo er ég líklega aldrei slakari en þegar ég skoða föt á netinu.

Uppskrift að drauma sunnudegi? Sól úti, paranudd, brunch á Fjallkonunni, kíkja í Zöru, dinner hjá mömmu og pabba, því pabbi eldar bestu nautasteikina og svo heim í kósý.

Uppáhalds staðurinn á heimilinu? Make-up borðið mitt og sturtan. Ég elska að vera lengi að mála mig og hlusta á gellu hlaðvarp og elska enn meira að fara í langa sjóðandi heita sturtu.

Fallegasti staður á landinu? Vonandi „soon to be“ nýja heimilið mitt, engin pressa.

En í heiminum? Af þeim sem ég hef séð er brúðkaups venue-ið okkar á Ítalíu í topp fimm og þá sérstaklega úr svítunni, guð minn góður hvað það var dreamy!

Hvað er það fyrsta sem þú gerir þú vaknar? Ég vildi óska að svarið væri að hugleiða eða eitthvað. Þá daga sem ég er ekki að kenna morguntíma tökum við litli sængina fram í sófa og kúrum yfir Blæju.

En það síðasta sem þú gerir áður en þú ferð að sofa? Skipulegg morgundaginn, skrolla á Tiktok og Instagram, og athuga sirka sjö sinnum hvort ég hafi ekki örugglega stillt vekjaraklukku ef það er Barre-morgunn.

Hugarðu að heilsunni, þá hvernig?

Ég hreyfi mig fullt, drekk eplaedik og sítrónu í vatn og borða nokkuð hollt, allavega á virkum dögum.

Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór? Backup-dansari hjá Britney Spears. Fannst líka alltaf mjög hot að vera lýtalæknir. Mér finnst bara því miður ekki nógu gaman í skóla og er líklega allt of skjálfhent.

Vinkonurnar á góðri stundu.

Hvenær fórstu að gráta síðast og af hverju? Ég byrjaði að horfa á Greys Anatomy upp á nýtt, iconic, og hágrét yfir þættinum þegar Denny deyr.

Ertu A eða B týpa? Er B týpa, en lifi A-týpu lífi.

Uppáhalds matur? Nautalund, sushi og guacamole.

Hvað veitir þér innblástur? Pinterest.

Hvaða tungumál talarðu? Íslensku og ensku. Mér tókst því miður aldrei að læra dönskuna.

Býrðu yfir einhverjum leyndum hæfileikum? Lagatextar og tiltekt á mettíma.

Hvaða ofurkröftum myndir þú vilja búa yfir?

Að geta blikkað augunum og vera þá búin að taka mig til. Ég er með versta tímaskynið og er alltof oft sein.

Hvað stendur í síðustu FB-skilaboðunum sem þú sendir? „Amazing“ til Svanhildar.

Draumabíllinn þinn? Kylie Jenner- bíllinn, svartur og gylltur.

Hælar eða strigaskór? Hælar, always and forever.

Fyrsti kossinn? Ji þarf ég að segja frá því?

Óttastu eitthvað? Sjórinn og þröng rými.

Hvað ertu að hámhorfa á? Ég hámhorfi ekki mikið á sjónvarp, en við vorum að byrja á raunveruleikaþáttum sem heita Traitors sem komu skemmtilega á óvart!

Hvaða lag kemur þér alltaf í gírinn? Shake that með Eminem og With you með Chris Brown.