Draumkennt þriggja daga brúðkaup á Ítalíu

Tara Sif og Elfar fengu til liðs við sig brúðkaupstýru (e. wedding planner), sem sá til þess að skipuleggja daginnn með þeim.

„Ég var í samskiptum við hana í gegnum Whatsapp en hún talaði ekki einu sinni ensku svo ég sendi allar upplýsingar í gegnum Google translate. Ég sendi svo á hana myndir af Pinterest eins og ég sá brúðkaupið fyrir mér,“ segir Tara og bætir við: „Hún gerði allt eins og ég hafði hugsað mér, alveg geggjuð!“

Einlæg mæðgnamynd. Tara Sif

Tengdamamma gaf þau saman

Á fimmtudeginum buðu brúðhjónin gestum sínum í vínsmökkun fallegum garði undir berum himni. Um kvöldið var matur og partý á veröndinni við hótelið sem þau gistu. Brúðkaupsgestir voru 99 talsins.

Athöfnin fór fram á föstudeginum 11. ágúst undir berum himni í garðinum við hótelið. Blómabogi, hvítir stólar, blævængir og hvítur dregill að altarinu, rómantískara verður það varla.

Tara Sif ásamt föður sínum. Tara Sif

Tara Sif

„Tengdamóðir mín gaf okkur saman, hún er leikkona og vissum við að hún myndi gera það vel. Við vorum nú þegar gift svo þetta varð smá leikrit,“ segir Tara kímin.

Þá söng systir Elfars, Ísold Ylfa Schweitz, í athöfninni lagið, All of Me, með John Legend.

Veislan var haldin í glæsilega skreyttum sal hótelsins þar sem boðið var upp á fjölréttaseðil af ítölskum sið.

„Vinkona mín sem er að vinna með mér fór til Rómar í júní og smakkaði réttina og valdi í rauninni það sem átti að vera,“ segir Tara og hlær.

Glæsileg brúðhjón. Tara Sif

Tara Sif og Elfar glæsileg á brúðkaupsdaginn. Tara Sif

Dagskráin varði langt fram á nótt. Tara Sif

Tara klæddist glæsilegum kjól frá Loforð. Tara Sif

Á laugardagskvöldið kvöddu hjónin gestina með glæsibrag og héldu kveðjupartý í miðborg Rómar á rooftop-bar.

„Ég gæti ekki verið hamingjusamari með útkomuna,“ segir Tara Sif.

Brúðhjónin ásamt gestum. Tara Sif

Brúðguminn ásamt prúðbúnum veislugestum. Tara Sif

Sandra Björg og eiginmaður hennar, Hilmar. Tara Sif

Sonur brúðhjónanna var í pössun á Íslandi og fengu þá skemmtilega hugmynd að vera með pappaspjald með mynd af honum í raunstærð. Tara Sif

Birgitta Líf, Ástrós og Davíð Steinn. Tara Sif

Dóra Júlía og Bára glæsilegar í veislunni. Tara Sif

Gleðin var við völd. Tara Sif

Brúðurin ásamt vinkonum. Tara Sif

Mikið sungið og dansað. Tara Sif

Allir dansa kónga. Tara Sif

Tara Sif

Rauðir og fjólubláir síðkjólar áberandi. Tara Sif

Hressar skvísur. Tara Sif

Hamingjan skín af brúðhjónunum. Tara Sif

Stjarna dagsins

Morguninn fyrir brúðkaupið klæddust vinkonur Töru bleikum sloppum í stíl og hjartalaga sólgleraugum, Tara stóð út úr hópnum eins og sannkölluð starna, klædd hvítu korselett og silkislopp. Myndirnar af hópnum minna einna helst á atriði úr bíómynd.

Sannkallaðar skvísur! Tara Sif

Brúðkaupsdagurinn byrjaði vel hjá Töru og vinkonum. Tara Sif

Bónorð á toppi Kistufells

Parið trúlofaði sig í ársbyrjun 2022. Elfar bauð Töru í óvænt þyrluflug sem endaði með bónorði á toppi Kistufells á Esjunni við sólsetrið. Gerist varla rómantískara. Fimm mánuðum síðar gifti parið sig í Las Vegas þar sem þau voru stödd með vinafólki.