Líklega er um einhverja furðulegustu frétt að ræða sem tengist Grindavík undanfarnar vikur og mánuði. Brasilíska ævintýrakonan heitir Chris Galera og hefur meðal annars unnið sér það til afreka að sitja fyrir hjá Playboy tímaritinu í Ástralíu. Yfir sjö hundrað þúsund manns fylgja henni á Instagram.

Í viðtali við The U.S. Sun segir að Galera elski að fækka fötum og láta mynda sig á þekktum stöðum og skipti engum toga þótt almenningur verði vitni að myndatökunni. Hefur hún stillt sér upp fáklæddri á fjölförnum ferðamannastöðum í London og New York svo dæmi séu tekin.

Stundum sleppir hún geirvörtunum lausum eins og var tilfellið í Íslandsheimsókn hennar á dögunum. Galera var þá stödd við Grindavíkurskilti í um fimmtán kílómetra akstursfjarlægð frá bænum.

Hún segist einnig hafa klætt sig úr öllum fötunum á fjölförnum ferðamannastað en þá hafi lögregluna borið að garði.

„Þau sögðu að ég væri í almannarými þar sem væri að finna fjölskyldur og börn og ég mætti ekki gera þetta þarna,“ segir Galera. Óljóst er hvaða stað um ræðir en Galera segir að fjöldi ferðamanna hafi verið á svæðinu.

Hún hafi hins vegar glímt við alvarlegra vandamál en lögregluna. Henni hafi verið orðið svo svakalega kalt að hún hafi fengið ofkælingu. Klukkustund á spítalanum með heitan drykk í hönd hafi dugað til að koma henni í góðan gír á ný.

Úr viðtalinu við Galera í The U.S. Sun og af samfélagsmiðlum hennar má greina að hún sé mjög stolt af líkama sínum og rétti sínum til að afklæðast. Vinna í nektarbransanum hafi skapað henni mörg tækifæri. Þá sé um að ræða réttindamál fyrir konur í heimi þar sem karlar megi gera hvað sem þeir vilji á meðan konur þurfi að stíga varlega til jarðar.

Hún segist njóta fulls stuðnings kærasta síns, sem var með henni á nokkurra vikna flandri um Ísland, og sömuleiðis fjölskyldu sinnar. Galera myndaði sig á jökli, leitaði uppi eldfjöll á Suðurlandi til að hafa í bakgrunni og fór alla leið austur fyrir Höfn í Hornafirði.

Mestan hluta tímans var hún kappklædd en þegar færi gafst, fækkaði hún fötum og lét mynda sig á sundfötum. Myndatakan við Grindavíkurskiltið virðist hafa staðið upp úr.

„Ég elska Ísland. Mig langar að búa þar á næsta ári því landið er stórkostlegt,“ segir Galera í viðtalinu. Draumur hennar hafi verið að sjá eldfjall og Grindavík en bærinn hafi verið lokaður fólki.

„Til að skrásetja veru mína þar ákvað ég að vera nakinn fyrir framan Grindavíkurskiltið,“ segir Galera.

„Ég fékk ekki aðgang en brjóstin mín voru þarna,“ bætir hún við.

Fréttastofa hefur sent lögreglunni á Suðurnesjum fyrirspurn vegna frásagnar Galeru af fyrrnefndum afskiptum lögreglu.

Ort um þá brjóstagóðu

Agnar Ólason, vélstjóri hjá Samskipum, birti þetta ljóð um heimsókn þeirrar brasilísku til Íslands.

Til Grindavíkur leiðin lá



hjá lipurtá.



Klæðum sínum fletti frá,



furðu kná.

Fljótt varð kalt, því frost var á,



flúði ólga.



Dómur læknis: „jamm og já,



júgurbólga...“