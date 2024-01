Tilgangur hátíðarinnar er að lífga upp á borgarlífið á dimmustu vetrarmánuðunum með því að tengja saman ólíka menningarlega þætti, að því er segir í tilkynningu frá Reykjavíkurborg. Hátíðin skiptist í þrennt Ljósaslóð, Sundlauganótt og Safnanótt.

Upplifun við Hegningarhúsið

Hátíðin verður sett 1. febrúar klukkan 19:00 fyrir framan Hegningarhúsið á Skólavörðustíg.





Einar Þorsteinsson borgarstjóri mun opna hátíðina með því að kveikja á ljóslistaverkinu Absorbed by light, eftir Gali May Lucas hönnuð frá Bretlandi og Karoline Hinz myndhöggvara frá Berlín. Þetta þátttökuverk hefur slegið í gegn á ljósahátiðinni í Amsterdam.

Þrjár verur sitja hlið við hlið á bekk og sýna hefðbundna snjallsímanotkun: höfuð álút, fingurnir skrifa skilaboð á símann eða fletta á milli síðna á netinu og andlitin lýsast upp af símaskjánum. Þrátt fyrir að þau séu líkamlega á staðnum þá er hugur þeirra víðs fjarri.

Gestir Vetrarhátíðar geta upplifað þessa tilfinningu með því að setjast á milli veranna í listaverkinu.

Ljósaslóð

Ljóslistaverkin mynda skemmtilega ljósaslóð á Vetrarhátíð í ár. 21 verk lýsir upp skammdegið á skapandi hátt og mynda skemmtilega gönguleið frá Hallgrímskirkju að Ráðhúsi Reykjavíkur.

Að venju verður ljóslistaverki varpað á Hallgrímskirkju og að þessu sinni er það verkið The Ice is Melting at the Pøules eftir danska listamanninn Martin Ersted sem er meðlimur í listamannahópnum Båll & Brand.

Verkið er unnið í samstarfi við vísindamenn og listamenn um allan heim til að vekja athygli á markmiðum Parísarsamkomulagsins og heimsmarkmiðum SÞ. Verkið hefur verið sýnt á hátíðum víðs vegar um Evrópu.

Sjón er sögu ríkari.

Tölva Völva

Í Ráðhúsi Reykjavíkur verður boðið upp á spádómalistasýninguna „Tölva Völva“ þar sem samspil myndlistar, tónlistar, nýsköpunar og dulspeki kemur áhorfendum skemmtilega á óvart.

Tvö ljóslistaverk styrkt af Veitum

Glitsteinar- Við Fiskifélagið við Vesturgötu

Verk eftir Katerina Blahutova, myndlistarkonu og Francesco Fabris, hljóðlistamann. Verkið er ljósaskúlptúr sem kallar fram tengingar við veturinn og myrkrið, en líka við samband manns og náttúru. Manngerðir ísmolar úr meðhöndluðu plasti minna á fallvaltleika jökulíss og hlut mannsins í þeim breytingum sem eru að eiga sér stað í náttúrunni. Staðarval er forvitnilegt og mun verkið koma vegfarendum sem eiga leið hjá á óvart.

Hafnar.haus - Hringekja

Verk eftir Owen Hindley, stafrænan myndlistarmann. Hugmyndin að verkinu er að virkja samfélag skapandi listamanna í listamannareknum vinnustofum í Hafnar.haus á Vetrarhátíð. Boðið verður upp á fjölbreytta nálgun ólíkra verka og sýnileika þess hóps sem starfar í Hafnarhaus um leið og vakin er athygli á óvenjulegu sjónarhorni í bæjarmyndinni.

Ljóslistaverk og viðburðir þeim tengdum verða í gangi öll kvöld yfir hátíðina frá klukkan 18:30-22:30.

Sundlauganótt

Sundlauganótt verður haldin fimmtudaginn 1. febrúar. Öll sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu taka þátt og verða alls þrettán sundlaugar opnar og er aðgangur ókeypis.

Uppákomur verða af margvíslegum toga og munu gestir fá að upplifa einstaka og óvenjulega kvöldstund. Ljós, myrkur og gleði verða allsráðandi, boðið verður upp á fljótandi fyrirlestur um sundmenningu á Íslandi, plötusnúðar munu sjá um tónlistina á laugarbakkanum, sirkusatriði og margt fleira.

Gestir eru hvattir til að skella sér í sund slaka á og njóta stundarinnar.

Þessar laugar taka þátt í Sundlauganótt: Laugardalslaug, Vesturbæjarlaug, Sundhöll Reykjavíkur, Breiðholtslaug, Grafarvogslaug, Dalslaug, Árbæjarlaug, Sundlaug Kópavogs, Salalaug, Lágafellslaug, Seltjarnarneslaug, Ásgarðslaug og Ásvallalaug.

Safnanótt

Gestum Vetrarhátíðar býðst að fara á fjölmörg söfn, um 40 talsins, á Safnanótt 2. febrúar og skoða ótal sýningar á höfuðborgarsvæðinu þar sem boðið verður upp á skemmtilega og fjölbreytta dagskrá.

Lögð verður áhersla á að bjóða upp á óhefðbundna viðburði þetta kvöld og veita gestum nýja sýn á söfnin.

Í Hafnarhúsi verður Baldur Þórhallsson, prófessor í stjórnmálafræði með örleiðsagnir um sýninguna Valdatafl-Erró, skrásetjari samtímans sem veita fróðlega innsýn í samhengi verkanna og pólitískan samtíma þeirra. Listamenn D-vítamíns verða með gjörninga og Danshópurinn Forward sýnir dansverk.

Á Kjarvalsstöðum verður Hekla Dögg Jónsdóttir myndlistarmaður með leiðsögn listamanns um yfirlitssýninguna 0° 0°Núlleyja kl. 20. og 21. Opnað verður inn í listaverkageymslur safnsins þar sem einstakt tækifæri gefst til að skoða listaverk í safneign í fylgd safnafræðings. Skráning er nauðsynleg.

Boðið verður upp á örleiðsagnir sýningarstjóra um sýninguna Kjarval og 20.öldin: „Þegar nútíminn lagði að.“

Í Ásmundarsafni verður boðið upp á opna teiknismiðju fyrir fólk á öllum aldri með myndlistarmanninum Sigurði Ámundasyni frá kl. 17-20.

Litrík dagskrá verður í öllum safnhúsum Listasafns Reykjavíkur gestum að kostnaðarlausu frá 17.00 – 23.00.

Í Safnahúsinu við Hverfisgötu mun Dagrún Ósk Jónsdóttir þjóðfræðingur segja frá draugum og þeim ólíku gerðum drauga sem finnast á Íslandi, líkt og uppvakningum, afturgöngum, útburðum og fépúkum. Sagðar verða nokkrar vel valdar draugasögur. Öll velkomin, sem þora!

Á Þjóðminjasafninu verður ljósmyndasýningin Ef garðálfar gætu talað sem er einstök heimild um hjólhýsabyggðina á Laugarvatni sem nú er liðin undir lok. Bjössi trúbador mun mæta og spila tónlist fyrir gesti.

Óútreiknanlegir víkingar frá víkingafélaginu Rimmugýgi heimsækja Sögusafnið á Safnanótt, sýna vopn sín og fatnað, spjalla við gesti og gangandi og skemmta þeim eins og þeim er einum lagið.

Skemmtidagskrá í Kópavogi, Hafnarfirði, Garðabæ, Mosfellsbæ og Seltjarnarnesi

Forvitnileg og fjörug dagskrá verður á Vetrarhátíð í Kópavogi.

Vatnaballett, lúðraþeytarar og ljóðagjörningar, stjörnuskoðun og spádómar, silent diskó, Sigga Kling og miðausturlensk músíkveisla.

Í Hafnarfirði verður boðið upp á barnatónleika, galdratáknasmiðju, fyrirlestra, tónleika, leiðsagnir um sýningar í Hafnarborg og Nidrahugleiðingu.

Í Garðabæ verður dagskrá ætluð fjölskyldum sem fer fram á bókasafninu þar sem boðið verður meðal annars upp á kórsöng og bingó. Á Hönnunarsafninu verður boðið upp á sýningaropnun, jazz og stuð.

Í Mosfellsbæ verður Álafoss sveipaður fjólubláum bjarma alla daga hátíðarinnar, og tilvalið að gera sér ferð þangað í rökkrinu. Frítt í sund í Lágafellslaug á Sundlauganótt og boðið upp á skemmtidagskrá.

Á Safnanótt verður notaleg stemning í Bókasafni Mosfellsbæjar. Börnum verður boðið að koma með gömlu bækurnar sínar og velja sér aðrar í staðinn á Litla skiptibókamarkaðnum, Spilavinir mæta á staðinn og boðið verður upp á föndurnámskeið.

Á Seltjarnarnesi verður boðið upp á fjölbreytta viðburði fyrir alla fjölskylduna. Bingó, myndlistarsýningar, tónlist, barnabókahöfundarnir Bergrún Íris og Gunnar Theódór koma í heimsókn, ratleikur, föndur, vinningar, pylsur, frostpinnar og margt fleira skemmtilegt.

Frítt inn á alla viðburði Vetrarhátíðar.

Skoðið fjölbreytta dagskrá Vetrarhátíðar á heimasíðu vetrarhatid.is.